한림대, 美 명문 의대와 학술 교류…차세대 의료 AI 융합 인재 양성 박차

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한림대 의료 AI 사업단

하버드·매사추세츠 의대서

‘글로벌 연구 역량 강화 프로그램’ 성료

한림대학교(총장 최양희) 의료 인공지능 특화 융합인재 양성사업단은 의료 인공지능 분야의 국제적 연구 역량과 실무 경험을 갖춘 글로벌 의료 AI 융합 인재를 양성을 목표로 한 '글로벌 연구 역량 강화 프로그램'을 성공리에 마쳤다.

한림대학교(총장 최양희) 의료 인공지능 특화 융합인재 양성사업단이 의료 인공지능 분야의 국제적 연구 역량과 실무 경험을 갖춘 글로벌 의료 AI 융합 인재를 양성을 목표로 한 '글로벌 연구 역량 강화 프로그램'을 진행하고 있다. 한림대학교 제공

AD

지난 1월 26일부터 약 일주일 동안 미국 현지에서 진행된 이번 프로그램은 의료 인공지능 분야 연구 중심 발표 및 국제 학술 교류를 기반으로 글로벌 연구 환경에 대한 이해를 높이고 창의적·혁신적 연구 역량을 갖춘 인재를 양성하기 위해 마련됐으며, 의료 인공지능 분야를 공부하는 한림대학교 학·석·박사 연구생을 포함하여 총 20여 명이 참석했다.

주요 일정으로는 1월 27일 하버드대학교 의과대학을 방문해 글로벌 연구를 선도하는 주요 연구실의 연구 환경 및 연구 인프라를 중심으로 학술 탐방 프로그램을 운영했다. 또한 하버드대학교 소속 연구진이 참여한 연구 세미나 및 특강이 함께 진행돼 최신 연구 동향에 대한 학술 교류의 장이 마련됐다. 1월 28일부터 29일까지는 매사추세츠대학교 의과대학에서 국제 공동 연구 심포지엄을 개최하며 참여 학생들의 연구 발표와 현지 교수진과의 학술 토론 및 연구 자문이 진행됐다.

이번 프로그램은 단순한 해외 방문 연수를 넘어, 참여 학생들이 사전 계절학기 수업을 통해 의료 AI 분야의 연구 주제를 설정하고 약 한 달간 연구 주제를 준비하여 실질적인 연구 중심 프로젝트로 운영되었다는 점에서 교육적·학술적 의미를 지닌다.

특히 매사추세츠대학교 의과대학에서 국제 연구 심포지엄을 개최하며 참여 학생들이 각자의 연구 주제를 발표하고 현지 교수진 및 연구진으로부터 전문적인 연구 피드백을 받으며 본인의 연구 역량을 강화했다. 더불어 현지 대학의 학생들과 교류 프로그램을 통해 연구 및 학문적 네트워크를 확대하며 글로벌 연구 환경에 대한 이해도를 높이는 계기가 됐다.

이번 프로그램에 참여한 정은민 한림대 학생(의과대학 의학과 1학년)은 "학부생으로서 연구 주제를 설정하고 연구 발표를 준비해 현지 대학에서 직접 발표하고 학문적인 조언과 평가를 받는 멘토링 과정 자체가 매우 값진 경험이었다"며 "세계적인 연구 환경을 직접 체험하며 연구자로서 시야를 넓히고 진로와 연구 방향을 구체적으로 고민하는 계기가 되었다"고 말했다.

이재준 의료 인공지능 특화 융합인재 양성사업단장(한림대학교춘천성심병원장)은 "의료 AI 분야를 공부하는 학생들이 연구 기획·수행·발표까지 경험하고 학술 교류에 직접 참여하는 '연구 중심 프로젝트형' 교육 프로그램으로 심화, 발전했다는 점에서 향후 의료 AI 인재 양성 모델의 새로운 방향성을 제시했다"며 "앞으로도 학생들의 글로벌 연구 경쟁력을 강화할 수 있는 교육 및 연구 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 강조했다.





AD

한편, 한림대학교 의료 인공지능 특화 융합인재 양성사업단은 보건복지부 산하 한국보건산업진흥원의 지원을 받아 의료와 AI 기술 융합을 기반으로 차세대 의료 AI 인재 양성을 목표로 실무 중심의 교육 프로그램을 운영하고 있다. 대학, 의료기관, 산업체와의 긴밀한 협력을 통해 AI 헬스케어 분야 교육·연구 생태계 구축에 앞장설 계획이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>