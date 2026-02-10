김용태 "윤어게인 선동했다 사과하는 게 진정한 용기"

"확실하게 지도부가 끊고 가야"

김용태 국민의힘 의원이 10일 장동혁 국민의힘 대표와 지도부를 상대로 "그동안 윤어게인을 이용했었다, 선동했었다 인정하고 사과하는 것부터가 진정한 용기"라고 말했다.

김 의원은 이날 오후 국회 본회의에 들어가기 전 기자들과 만나 이렇게 언급했다. 김 의원은 "앞에서는 윤어게인 잘못됐다 얘기하고 뒤에서는 기다려달라 말하는 게 전략이라고 생각한다면 정치를 너무 우습게 생각하는 게 아닌가 생각한다"며 "상식적인 정치를 했으면 좋겠다"고 했다.

김용태 국민의힘 의원. 연합뉴스

또 "그동안 지도부가 윤석열 전 대통령 면회를 가고 우리가 황교안이다 이야기하고 윤 전 대통령 앞에서 눈물 흘리고 했던 것을 국민들이 다 보고 있다"며 "확실하게 지도부가 끊고 가야 한다"고 강조했다. 그러면서 "(절연 언급이) 분열이라고 생각한다면 민심을 제대로 읽지 못한 것"이라고 했다.

앞서 장 대표는 이날 오전 문화일보 유튜브 채널에 출연해 "절연 문제를 말로써 풀어내는 건 누구도 만족시킬 수 없다"며 "이 문제를 자꾸 의제로 올리는 건 분열의 씨앗을 계속 만들어내는 일"이라고 설명했다. 그간 절연 등 입장 표명이 필요한 문제에 "분명한 입장을 밝혀왔다"고 말하기도 했다.

김 의원은 "지금이라도 지도부가 잘못했다고, 당권 지키기 위해 윤어게인을 이용했다고 이야기하는 게 필요하다"며 "선거 앞두고 최고위원이 윤어게인 잘못했다고 그렇게 선거 이길 수 없다고 얘기하는 말 한마디로 지도부 행동을 갚을 수 있다고 생각하는 것 자체를 전략이라 볼 수 없다"고 했다.





김민수 국민의힘 최고위원은 이날 오전 보수 유튜브 채널 연합인 자유대총연합 토론회에 출연해 "당의 대다수는 윤어게인만으로는 지방선거에 이길 수 없다고 생각한다"며 "수많은 정치 전문가와 최근 여론조사 지표가 보여주는 현실"이라고 말한 바 있다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr

