경기도교육청, ‘디지털튜터’ 596교 배치…149억 투입 맞춤형 학습 강화

경기도교육청, 학생·교사 AI·디지털 수업 지원

학생 맞춤형 학습 지원 '디지털튜터' 운영

경기도교육청(교육감 임태희)이 학교 현장의 디지털 전환을 가속화하고 학생 개개인의 수준과 특성에 맞는 맞춤형 학습 지원을 강화하기 위해 '2026년 디지털튜터 운영 사업'을 본격 추진한다.

경기도교육청 전경. 경기도교육청 제공

도교육청은 올해 도내 초·중·고·특수·각종학교 596교에 디지털튜터를 배치하며 총 149억원의 예산을 투입해 디지털 기반 교육환경을 안정적으로 지원할 계획이다.

디지털튜터는 ▲학생용 스마트기기와 디지털 학습 도구 관리 ▲에듀테크 활용 수업 보조 ▲디지털 기반 학습 활동 지원 등을 담당한다. 특히 교사를 보조해 수업 전·중·후 전 과정에서 학습을 지원하며, 디지털 활용에 어려움을 겪는 학생의 학습 격차 해소를 위해 개별·소그룹 맞춤 지원도 제공한다.

이번 사업은 인공지능(AI)·디지털 기반 수업 확산에 따른 학교의 디지털 인프라 관리 부담을 줄이고, 교사가 학생 지도와 수업 혁신에 집중할 수 있는 여건 조성에 중점을 두고 있다. 이를 통해 디지털 기술이 학생 맞춤형 학습을 실현하는 교육 기반으로 자리잡도록 지원할 방침이다.





도교육청은 교육지원청과 협력해 '디지털튜터' 채용과 운영을 체계적으로 관리하고 운영 성과 공유와 현장 맞춤형 컨설팅을 통해 우수 사례를 확산할 방침이다. 아울러 학교 현장의 요구를 반영한 지속적인 지원으로 디지털 전환의 효과를 높여 나갈 계획이다.





