황성엽 금투협 회장, 日 자산운용협회 출범 앞두고 협력 논의

日과 협력 기반 다져
황성엽 금융투자협회장이 출범을 앞둔 일본 자산운용협회 초대 회장 내정자와 만나 협력을 논의했다.
10일 금융투자협회는 황 회장이 전날 협회에서 일본 미쓰이스미토모 트러스트(SuMi Trust) 그룹의 히시다 요시오 글로벌 자산운용 총괄과 만나 한·일 금융투자업계 간 교류 확대와 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
이번 간담회에서 일본자산운업협회(JIMA) 초대 회장으로 내정된 히시다 총괄은 일본 정부의 자산운용 허브 육성 정책에 맞춰 오는 4월 출범 예정인 동 협회의 설립 취지와 비전을 설명했다. 아울러 한국금융투자협회의 운영 경험을 벤치마킹하고, 양 기관 간 MOU 체결을 포함한 협력 강화를 공식 제안했다.
이번 면담은 일본이 자산운용산업을 국가 전략 과제로 추진하는 가운데, 금투협이 일본 측과의 협력 기반을 선제적으로 다지는 계기로 평가된다.
황 회장은 "100년 이상의 전통을 지닌 미쓰이스미토모 트러스트 그룹의 자산관리 전문성은 자산운용 산업 전반에 시사하는 바가 크다"며 "이번 만남이 양국 금융투자업계 간 실질적인 협력을 확대하는 계기가 되기를 기대한다"고 밝혔다.
김영원 기자 forever@asiae.co.kr
