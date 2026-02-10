오산시-道 교육청, '경기공유학교 협력' 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 자원 연계한 공유형 교육 체계 구축

진로·체험·심화 프로그램 연계 운영 추진

경기도 오산시가 지역 자원과 연계한 교육 프로그램을 확대한다.

오산시는 9일 화성오산교육지원청에서 경기도교육청과 '경기공유학교 지역교육협력에 관한 업무협약'을 체결했다고 10일 밝혔다.

9일 화성오산교육지원청에서 열린 '경기공유학교 지역교육협력 업무협약식'에서 이권재 오산시장(왼쪽)과 김인숙 화성오산교육지원청 교육장이 협약서를 들어 보이고 있다. 오산시 제공

이번 협약은 학생 개개인의 특성과 진로 방향을 고려한 교육을 확대하고, 지역 내 공공·교육 자원을 연계해 공유형 교육 모델을 구축하기 위한 것이다. 기존 학교 중심 교육에서 나아가 지자체와 교육청, 지역 기관이 함께 참여하는 구조를 제도적으로 뒷받침하는 것이 목표다.

협약에 따라 시는 경기공유학교 운영을 중심으로 지역 내 학교와 공공기관, 교육기관 등과 협력해 학생들에게 진로 탐색, 체험 활동, 심화 학습 프로그램 등을 제공할 계획이다.

시는 이를 통해 학생이 지역 안에서 스스로 진로를 설계하고 역량을 키울 수 있는 기반을 단계적으로 확대해 나간다는 방침이다.





이권재 오산시장은 "협약을 계기로 학생들이 지역 안에서 더 넓은 배움의 기회를 체감할 수 있도록 실질적인 협력을 이어가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

