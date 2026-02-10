티웨이항공, 국내 LCC 최초 인천-자카르타 노선 취항

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2월 10일 항공권 스케줄 오픈

4월 29일부터 주5회 운항

티웨이항공이 국내 LCC 최초로 인천-자카르타 노선 취항을 앞두고 항공편 예약 일정을 10일 공개했다.

티웨이항공 인천-자카르타 노선은 4월 29일부터 주 5회(월·수·금·토·일) 일정으로 A330-300(347석-비즈니스 12석, 이코노미 335석) 중대형 기종을 투입하여 운항할 예정이다.

인천국제공항에서 오후 3시 10분 출발해 현지시간 오후 8시 10분에 자카르타 수카르노 하타 국제공항에 도착하며, 복귀편은 자카르타 수카르노 하타 국제공항에서 오후 9시 50분에 출발해 다음날 오전 7시 5분에 인천국제공항에 도착하는 스케줄로 비행시간은 약 7시간 10분 소요된다.

티웨이항공의 이번 인천-자카르타 노선 취항을 통해 동남아 여행을 계획하는 고객들에게 보다 폭넓은 선택지를 제공할 것으로 기대된다.

한편, 티웨이항공은 ▲동남아 ▲동북아 ▲일본 ▲중앙아시아 ▲유럽 ▲대양주 ▲북미 등 다양한 해외 노선 네트워크를 지속적으로 확장하며 글로벌 항공사로의 도약을 이어가고 있다. 특히 중·장거리 노선 확대를 통해 노선 경쟁력을 강화하고 있으며 향후에도 전략적인 노선 네트워크 다변화를 지속 추진할 계획이다.





티웨이항공 관계자는 "이번 인천-자카르타 노선 스케줄 오픈을 통해 동남아 주요 도시로의 접근성을 더욱 강화하게 됐다"며 "앞으로도 안전 운항을 최우선으로 고객 편의 증진을 위한 노력을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.





