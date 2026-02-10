고려아연, 고려인 가족돌봄아동과 눈썰매장 문화체험

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

눈썰매·빙어낚시 체험과 신학기 응원키트 전달

고려아연은 지난 6일 경기도 과천 서울랜드 눈썰매장 일대에서 '고려가 고려에게-눈썰매장 문화체험' 봉사활동을 진행했다고 10일 밝혔다.

이번 봉사활동은 고려아연이 초록우산과 함께 추진 중인 고려인 가족돌봄아동 지원사업 '고려가 고려에게'의 일환으로 마련됐다. 임직원과 아동들은 눈썰매와 빙어낚시, 놀이기구 체험 등을 함께하며 평소 접하기 어려웠던 문화체험의 시간을 가졌다.

고려아연과 계열사인 서린정보기술, 케이지트레이딩 임직원 10여명이 참여해 고려인 가족돌봄아동들과 함께 시간을 보냈다. 고려인 가족돌봄아동은 재한 고려인 가운데 부모를 대신해 가족을 부양하거나 가사를 책임지며 학업을 이어가는 아동·청소년을 말한다. 이들은 돌봄 부담과 정서적 스트레스를 동시에 겪는 경우가 많다.

행사 종료 후에는 임직원들이 직접 제작한 신학기 응원키트가 아동들에게 전달됐다. 신학기 응원키트는 책가방과 문구세트, 텀블러, 위생용품, 보조배터리, USB, 구급키트 등으로 구성됐다. 고려아연 임직원들은 앞서 40여명의 아동에게 전달할 키트를 직접 준비했다.

고려아연 관계자는 "임직원들과 함께한 문화체험이 고려인 가족돌봄아동들에게 즐거운 추억이 되었기를 바란다"며 "앞으로도 아이들이 안정적으로 성장하고 사회에 잘 적응할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

한편 고려아연과 초록우산이 추진 중인 '고려가 고려에게' 지원사업은 방과후 돌봄비와 위기가정 생활비, 신학기 학용품, 문화체험 지원 등을 포함한다. 고려아연은 지난해 10월 해당 사업을 위해 3500만원 상당의 기부금을 전달했다.





법무부 출입국 통계에 따르면 지난해 4월 말 기준 국내 장기 체류 고려인은 약 76000명으로, 귀화자를 포함하면 약 11만명에 달하는 것으로 추산된다. 이들 가운데 상당수는 경제적 어려움 속에서 생활하고 있는 것으로 알려졌다.





