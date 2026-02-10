오세훈 "정원오 구청장, 아무것도 안 했다"…삼표레미콘 부지 개발 지연 책임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"성수동 발전 10년 가량 지연시켜"

반성 없다면 시민판단 받아봐야

오세훈 서울시장이 삼표 레미콘 부지 개발과 관련해 "정원오 구청장은 아무 일도 하지 않은 사람"이라며 강하게 비판했다.

오세훈 서울시장이 10일 서울시청에서 '2026 출입기자단 신년 간담회'를 갖고 있다. 2026.02.10 윤동주 기자

이날 오 시장은 서울시청에서 열린 출입기자단 신년 간담회에서 "삼표레미콘 공장은 박원순, 정원오 두분 시장 구청장 시절에 충분히 해결할 수 있는 단초를 마련할 수 있었던 사안"이라며 이같이 말했다.

2015년 삼표레미콘 폐수 방류 사고로 사회적 논란이 커졌을 당시, 사전협상제와 공공기여 제도를 활용했다면 레미콘 공장을 조기에 이전시킬 수 있었지만 이를 놓치면서 성수동 발전이 약 10년가량 지연됐다는 주장이다.

오 시장은 "1기 시장 시절인 2008~2009년 사전협상제와 공공기여 제도를 도입했고, 첫 적용 대상지로 삼표레미콘 부지를 검토했다"며 "당시 구상대로 협상이 진행됐다면 공공기여만으로도 약 2조원을 확보해 성수동이 훨씬 빠르고 크게 성장할 수 있었을 것"이라고 설명했다.

성수전략정비구역 역시 유사한 사례로 언급했다. 그는 "2011년 퇴임 직전 성수전략정비구역을 지정했지만 이후 35층 규제가 적용됐고, 정 구청장이 2014년 취임한 이후 10년 동안 진전이 없었다"며 "그 결과 성수동 발전이 지체됐을 뿐 아니라 서울시에 약 1만 가구를 공급할 기회도 사라졌다"고 지적했다. 이어 "이 과정에 대한 반성이 없다면 시민의 판단을 받아봐야 할 것"이라고 말했다.

성동구가 성과로 내세우는 '성공버스'에 대해서도 선을 그었다. 오 시장은 "일부 지역에서 운영된 무료버스를 근거로 서울시 전체의 버스 개념을 논하는 것은 지나친 일반화"라며 "극히 제한적인 사례를 가지고 서울시의 버스 개혁을 평가하는 것은 지나친 견강부회"라고 비판했다.





나아가 오 시장은 "버스 파업을 기점으로 여러 의견을 낼 수 있지만, 그분(민주당)들이 내는 대안이 바람직한 대안은 아니다"충분한 토론과 협의를 거쳐서 보다 정교한 포스트 정책을 마련하겠다"고 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

