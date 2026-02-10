클래시스, 제품 혁신·고품질 공급 역량…글로벌 파트너 신뢰 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 메디컬 에스테틱 기업클래시스는 연구·개발(R&D)과 생산 본부 전반에 걸친 시스템 혁신을 통해 고품질 제품을 안정적으로 생산하고, 글로벌 시장에 적시 공급할 수 있는 체계를 구축하고 있다고 10일 밝혔다.

클래시스가 'IMCAS 2026'에서 회사 경쟁력을 설명하고 있다. 클래시스

AD

클래시스는 집속 초음파(HIFU) 슈링크와 모노폴라 RF(MRF) 볼뉴머 등 에너지 기반 미용의료기기 특성상 에너지 전달의 정밀도와 품질의 일관성이 무엇보다 중요하다고 봤다. 이를 뒷받침하기 위한 기술 고도화와 제조 시스템 선진화에 지속적으로 투자해왔다.

클래시스는 현재 주요 장비에 대해 에너지 전달의 안정성과 재현성을 높이기 위한 차세대 인공지능(AI) 제어 기술을 연구·고도화하고 있다. 이는 조직 반응과 온도 변화, 출력 안정성 등 다양한 요소를 보다 정밀하게 관리하기 위한 기술적 접근으로, 에너지 전달 과정 전반을 더욱 균일하고 예측 가능하게 만드는 데 목적이 있다.

제조 부문에서도 클래시스는 공장 자동화와 스마트공장 인프라를 단계적으로 구축하며 생산성과 품질 관리 수준을 동시에 끌어올리고 있다. 공정 표준화, 자동화 설비 도입, 품질 관리 시스템 고도화를 통해 제품 간 품질 편차를 최소화하고, 글로벌 수요 증가에도 안정적으로 대응할 수 있는 생산 구조를 완성했다. 이러한 생산 혁신을 통해 클래시스는 글로벌 파트너사에 고품질 제품을 계획된 일정에 맞춰 공급할 수 있는 역량을 확보했다.

클래시스의 연구개발 및 생산 역량은 최근 프랑스 파리에서 열린 국제미용성형학회 'IMCAS 2026' 현장에서 글로벌 파트너사와 주요 의료 전문가들로부터 긍정적인 평가를 받았다.





AD

클래시스 관계자는 "메디컬 에스테틱 시장에서는 장비의 성능뿐 아니라 제품이 언제나 동일한 품질로, 안정적으로 공급된다는 신뢰가 매우 중요하다"며 "클래시스는 연구개발과 생산 전반을 아우르는 시스템 혁신을 통해 글로벌 파트너와 고객이 신뢰할 수 있는 기반을 지속적으로 강화하고 있다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>