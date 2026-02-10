육군, 가평 헬기 추락으로 숨진 준위 2명 '순직 결정'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 9일 경기도 가평군 조종면 현리에서 육군 코브라 헬기가 추락하는 사고가 발생했다. 연합뉴스

가평 일대에서 훈련 중 헬기 추락 사고로 숨진 항공부대 소속 준위 2명의 순직이 인정됐다.

육군은 10일 오전 현직 군인들의 순직 여부를 판단하는 보통전공사상 심사위원회 선행심사를 열고 故 정상근 준위와 장희성 준위의 순직을 인정했다고 밝혔다.

육군 관계자는 "순직한 전우들의 숭고한 헌신을 기릴 것"이라며 "유가족께 깊은 애도를 표하고 필요한 예우와 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

장례는 육군참모총장이 주관하는 육군장으로 엄수되며, 영결식은 오는 12일 오전 9시 30분 국군수도병원 장례식장에서 열릴 예정이다.

앞서 전날 오전 9시 45분쯤 경기 가평군 조정면 현리에서 비상절차훈련 중이던 육군 코브라 헬기(AH-1S)가 오전 11시 4분쯤 추락했다. 비상절차 훈련은 운행 중 엔진 정지 등 돌발 상황을 가정, 엔진 출력을 낮추는 등 비상사태에 대처하는 방식을 익히는 훈련이다.

이 사고로 헬기에 탑승 중이던 50대 주조종사 정 준위와 30대 부조종사 장 준위가 숨졌다. 사고 후 육군은 사고 헬기와 동일 기종인 AH-1S의 운항을 전면 중지한 상태다.

육군은 현재 박민상 항공사령관 직무대리가 위원장을 맡는 32명 규모의 중앙사고조사위원회를 구성해 사고 현장 일대에 대한 조사를 이어가고 있다.





이재명 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "혹한의 기상 여건 속에서 훈련 임무를 수행하던 중 세상을 떠난 고(故) 정상근 준위와 장희성 준위의 숭고한 희생에 머리 숙여 경의를 표한다. 삼가 명복을 빈다"고 적었다.





