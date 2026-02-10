알에스오토메이션, 에너지 제어장치 사업 지속 확장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산업용 모션 제어 전문기업 알에스오토메이션은 자사의 고정밀 로봇 모션 플랫폼 기술을 에너지 저장장치(ESS)와 연료전지 등 에너지 제어장치 분야로 본격 확대하고 있다고 10일 밝혔다.

알에스오토메이션은 산업용 로봇과 자동화 설비에서 축적해온 서보 드라이브, 고속 제어 알고리즘, 실시간 제어 소프트웨어 역량을 바탕으로, 대용량 전력변환 장치와 에너지 제어 시스템으로 사업 영역을 넓히고 있다.

알에스오토메이션은 로봇 모션 제어에서 축적된 실시간 제어 경험이 에너지 제어 분야에서도 차별화된 경쟁력이 될 것으로 보고 있다. 고속·정밀 제어 기술은 출력 변동 대응, 병렬 운전, 계통 연계 안정성 확보 등 에너지 시스템의 핵심 요구사항과 맞닿아 있다는 판단이다.

알에스오토메이션은 이미 완성차, 중공업, 에너지 분야의 국내 대기업들과 공동 개발·공급 협업을 진행 중이며, 글로벌 전력·에너지 기업인 슈나이더 일렉트릭과는 지난 2024년 전략적 제휴 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 파트너십을 공고히 하고 있다.





알에스오토메이션 관계자는 "로봇과 에너지 제어는 서로 다른 산업처럼 보이지만, 핵심에는 정밀한 실시간 제어 기술이 있다"며 "로봇 모션 플랫폼을 기반으로 에너지 제어장치까지 포괄하는 기술 확장을 통해 중장기 성장 동력을 확보해 나갈 것"이라고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

