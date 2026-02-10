쓰리디팩토리코리아, 사우디에 '마운틴 미디어 파사드' 구축...기네스 사전 승인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

쓰리디팩토리코리아의 사우디 현지 법인 루야파이다가 구축한 초대형 마운틴 미디어 파사드가 기네스 월드 레코드로부터 '세계에서 가장 높은 마운틴 미디어 파사드' 사전 승인을 받았다.

루야파이다는 사우디아라비아 타이프(Taif) 지역 알하다(Al-Hada) 산 정상(해발 1,738m)에 대형 미디어 파사드 시설을 구축했으며, 해당 프로젝트는 독보적인 입지와 장기 수익성이 결합된 사례로 투자 시장의 주목을 받고 있다.

알하다 산은 약 20억 무슬림의 성지인 메카(Makkah)로 향하는 관문에 위치한 전략적 요충지로, 향후 사우디 국가 개혁 프로젝트인 '사우디 비전 2030'과 맞물려 디지털 랜드마크로 자리 잡을 전망이다.

수익 구조 측면에서 가장 눈에 띄는 부분은 사우디 지방자치주택부(MOMAH) 관리 하에 타이프 자치정부와 체결한 10년 독점 사업권이다. 험준한 암벽 지형에 고해상도 영상을 구현하는 마운틴 미디어 파사드와 레이저 기술은 높은 기술적 진입 장벽을 형성하며, 경쟁사가 쉽게 접근하기 어려운 '경제적 해자'를 구축했다는 평가다. 특히 한국의 IT 기술이 종교적 엄숙함과 조화를 이루며 순례객들에게 디지털 편의를 제공하는 모델은 광고를 넘어 사회적 가치 창출 사례로도 주목받고 있다.

오병기 루야파이다 대표는 "세계 최고 수준의 기술력과 사우디의 디지털 전환 의지가 결합된 상징적인 프로젝트"라며 "타이프 자치정부 지도부의 비전과 신뢰가 있었기에 이 같은 혁신 모델이 가능했다"고 밝혔다. 이어 "이번 사업은 타이프의 국제적 브랜드 가치를 높이는 동시에 관광과 지역 경제 전반에 장기적인 수익을 창출하는 핵심 플랫폼이 될 것"이라고 강조했다.

쓰리디팩토리코리아에 따르면 총 650만 달러 규모의 1단계 사업은 사우디 현지 기업 제타 테크놀로지로부터 사업비의 50% 이상을 지원 받았다. 이미 맥도날드 등 글로벌 브랜드와 광고 계약을 체결했으며, 오는 4월부터 본격적인 상업 가동에 들어간다. 다만 성지 순례객의 정서를 고려해 모든 콘텐츠와 광고는 사우디 율법 준수 여부에 대한 사전 검토를 거칠 예정이다.





루야파이다는 오는 3월 사우디 정부 고위 관계자들이 참석하는 기네스 공식 인증 행사를 계기로 2단계 확장 사업에 착수할 계획이다. 투자 규모를 기존 대비 두 배로 확대해 사업 영역을 넓히고, 2034년까지 누적 영업이익 1억5천만 달러(약 2,200억 원) 달성을 목표로 장기 성장 전략을 본격화한다는 방침이다.





