구이모 전 광주시의회 의장, 광주시민장학회에 장학금 1억원 기탁

구이모 제3대 광주시의회 의장은 10일 광주시청을 방문해 지역 학생들을 위한 장학금 1억원을 (재)광주시민장학회에 전달했다.

구이모 제3대 광주시의회 의장은 10일 광주시청을 방문해 지역 학생들을 위한 장학금 1억원을 (재)광주시민장학회에 전달하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 기탁은 '교육이 곧 광주의 미래'라는 구 전 의장의 신념에 따라 지역 인재 양성을 지원하기 위해 이뤄졌다. 전달식에는 방세환 시장과 이원범 광주시민장학회 이사장 등이 참석했다.

기탁금은 광주시민장학회를 통해 지역 내 우수 학생과 저소득 가정 학생을 대상으로 한 장학사업에 사용될 예정이다.

구 전 의장은 "의정 활동을 통해 지역 청소년들이 가진 가능성을 확인했다"며 "학생들이 경제적 여건에 관계없이 학업에 전념해 지역과 사회를 이끌 인재로 성장하는 데 보탬이 되길 바란다"고 말했다.

방세환 시장과 이원범 이사장은 "지역 교육 발전을 위해 뜻깊은 기탁을 해주신 데 감사드린다"며 "이번 장학금이 학생들에게 실질적인 도움이 되도록 투명하고 효율적으로 운용하겠다"고 밝혔다.





한편, 광주시민장학회는 개인과 기관, 단체의 기부금을 재원으로 장학사업을 운영하고 있으며 장학금 기탁과 참여에 관한 사항은 광주시민장학회로 문의하면 된다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

