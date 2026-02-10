김진태 지사, 국회 행안위 소위 앞 찾아…"강원특별법 3차 개정 강력 촉구"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김진태 지사, 이틀째 국회서 천막농성

“행정통합은 속도전, 강원특별법은 왜 외면하나”

김진태 강원특별자치도지사가 지난 9일부터 10일까지 국회 행정안전위원회 제1법안심사소위원회 회의실 앞에서 '투쟁'이라고 적힌 머리띠를 두르고 강원특별자치도법 3차 개정안의 조속한 심사를 강력히 촉구했다.

이날 국회 행안위 법안심사소위에서는 행정통합특별법이 상정돼 심사가 진행 중이며 해당 법안은 11일까지 논의가 이어질 예정이다.

이 자리에는 유상범 국회의원(홍천·횡성·영월·평창)도 '강원도민의 삶을 바꾸는 선택. 강특법 3차 개정 즉각 통과'라고 적힌 피켓을 들고 행정안전위원회 의원들에게 강원특별법 3차 개정안의 조속한 처리를 요청했다.

김 지사는 "행정통합 시도인 5극은 빠른 속도로 국회 심사대에 오른 반면, 정부 부처 협의까지 마친 강원특별법 3차 개정안은 17개월째 단 한 차례도 법안심사 논의가 이뤄지지 않았다"며 강한 유감을 표했다.





이어 "강원·전북·제주·세종, 이른바 3특과 행정수도 특별법안 역시 균형발전 차원에서 신속히 처리돼야 한다"고 강조했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

