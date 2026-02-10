경기도 “접경지역 경제지도 바꾼다”…평화경제특구 후보지 선정 ‘시동’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도, 도내 8개 시군 대상

평화경제특구 후보지 선정 공모

11일부터 시군 대상 후보지 접수

3월 중 후보지 4개소 선정 예정

경기도가 남북 접경지역의 새로운 성장 동력이 될 '평화경제특구' 조성을 위한 본격적인 행보에 나섰다.

경기도는 오는 11일부터 3월 10일까지 고양, 파주, 김포, 양주, 포천, 동두천, 가평, 연천 등 경기도 내 접경지역 8개 시군을 대상으로 평화경제특구 후보지 선정을 위한 공개모집을 진행한다고 10일 밝혔다. 이는 정부(통일부)가 추진하는 4개 내외의 평화경제특구 지정 계획에 선제적으로 대응하기 위한 조치다.

평화경제특구는 남북 접경지역을 중심으로 평화·안보 가치와 산업·경제 기능을 결합한 국가 전략사업이다. 평화경제특구에 지정되면 지방세, 부담금 감면 및 자금 지원 등 혜택이 주어지는 산업단지나 관광특구를 조성할 수 있다.

통일부는 지난해 12월 26일 평화경제특구 기본계획을 발표하고 2026년 말 시범사업 실시, 2027년 말 추가 지정 등을 통해 총 4개 내외 평화경제특구를 지정하겠다고 밝혔다.

경기도는 이러한 기본계획에 맞춰 도 차원의 사전 준비 단계로 후보지 선정을 진행한다는 방침이다.

선정 방식은 시군 공모를 통해 후보지를 접수한 뒤, 후보지 선정위원회 평가를 거쳐 4개소의 후보지를 선별하는 구조로 진행된다. 접수된 제안에 대해서는 1차 서면·사전심의 및 시·군 발표와 질의응답을 포함한 2단계 발표·종합평가를 진행할 예정이다. 후보지 선정 결과는 3월 말에 확정된다.

경기도는 평가 과정에서 통일부 기본계획의 평가체계를 준용해 객관성과 전문성을 확보한다는 계획이다. 후보지 선정위원회는 민간 전문가 중심으로 구성되며, 시군 간 형평성과 공정성을 최우선 원칙으로 삼아 심의·평가를 진행한다.

다만, 도는 이번 공모가 특구를 지정하는 최종 단계가 아니라, 향후 개발계획 수립을 위한 후보지 선정 단계라고 강조했다.

전철 경기도 평화기반조성과장은 "이번 후보지 선정은 평화경제특구 조성을 위한 첫 공식 절차로, 도내 시군의 다양한 구상과 계획을 공정하게 검토하는 과정"이라며 "특정 지역을 미리 정해두기보다는 실현 가능성과 발전 잠재력을 중심으로 객관적인 평가를 진행할 것"이라고 말했다.





경기도는 후보지 선정 결과를 토대로 '경기도 평화경제특구 개발계획 수립 연구용역'에 착수하고, 통일부와의 협의를 거쳐 2026년 시범지구 지정 절차를 단계적으로 추진할 예정이다. 다만 후보지 선정 과정과 평가 내용은 공정성 확보를 위해 비공개로 운영되며, 최종 특구 지정 여부는 통일부 심의·의결을 통해 확정된다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

