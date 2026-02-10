본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[이슈]광주 3대 대형 복합쇼핑몰 추진, 어디까지 왔나

호남취재본부 송보현기자

입력2026.02.10 13:21

시계아이콘01분 51초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

광천터미널 '더 그레이트 광주'…2033년 완료 목표
어등산 '그랜드 스타필드 광주'…2030년 준공 계획
전방·일신방직 '더현대 광주'…2029년 개점 전망
강기정 "소비 그릇 확대"…상생발전협의체 가동

광주에서 추진 중인 대형 복합쇼핑몰 3개 사업의 추진 윤곽이 드러나고 있다. 광천터미널 복합화사업 '더 그레이트 광주'는 투자협약 이후 개발 계획이 공개됐고, 어등산 관광단지 '그랜드 스타필드 광주'는 토지비 납부와 설계 절차가 진행 중이다. 옛 전방·일신방직 부지 '더현대 광주'도 착공계 제출 이후 부지 정비 작업에 들어가면서 사업 추진이 가시화되고 있다.


광천터미널과 어등산, 전방·일신방직 부지를 축으로 한 복합개발이 동시에 추진되면서 도심 재생과 교통 거점 재편, 관광 인프라 확충 등 도시 공간 변화에도 관심이 모인다.


광천터미널 복합화 '더 그레이트 광주'…3조원 규모 투자

광주 광천터미널 일원에서는 신세계가 참여하는 복합화 사업이 추진되고 있다. 광주광역시는 신세계와 3조원 규모 투자협약을 체결하고 광천터미널 복합화 사업 계획을 공개했다. 협약에 따라 백화점과 버스터미널, 호텔, 공연장, 업무·주거·의료·교육시설 등이 결합된 복합 랜드마크가 조성될 예정이다.

[이슈]광주 3대 대형 복합쇼핑몰 추진, 어디까지 왔나 광천터미널 복합화사업 조감도. 백화점·터미널·호텔·주거·업무시설 등이 결합된 미래형 복합 랜드마크로 조성될 예정이다. 광주시 제공
AD

사업은 단계적으로 진행된다. 1단계에서는 백화점 신관을 신축하고, 이후 터미널과 숙박·문화시설 등이 포함된 복합시설 조성이 이어진다. 새 터미널은 기존 대비 면적이 확대되고 보행 동선을 중심으로 한 개방형 구조로 계획됐다. 주차장은 기존 1,144면에서 6,077면으로 늘어날 예정이다.


어등산 '그랜드 스타필드 광주'…관광단지 개발 절차 진행

어등산 관광단지 개발사업도 절차에 따라 진행 중이다. 광주시에 따르면 민간 개발자인 신세계프라퍼티가 토지비 4차 중도금 77억4,000만원을 광주도시공사에 납부했다. 이에 따라 전체 토지비 860억원 가운데 395억6,000만원이 지급돼 약 46%가 이행된 상태다.

[이슈]광주 3대 대형 복합쇼핑몰 추진, 어디까지 왔나 '그랜드 스타필드 광주' 조감도. 광주시 제공

광주도시공사와 신세계프라퍼티는 지난 2023년 12월 유원지 부지 개발 협약을 체결했으며, 올해 상반기 세부 설계를 마무리한 뒤 하반기에는 조성계획 변경 절차를 거쳐 기반시설 공사에 착수할 예정이다. 관광단지 핵심 시설인 복합쇼핑몰 '그랜드 스타필드 광주'를 비롯해 콘도와 부대시설은 2030년 준공을 목표로 추진되며, 레지던스 등 숙박시설은 관광 수요에 맞춰 2033년까지 단계적으로 조성될 계획이다.


'더현대 광주' 착공 준비…경제 파급효과 7조원 전망

옛 전방·일신방직 부지에 조성되는 '더현대 광주'도 착공 준비 단계에 들어섰다. 더현대 광주 측은 최근 관할 자치구인 북구에 착공계를 제출한 이후 공사 장비를 동원해 부지 정비 작업을 진행 중인 것으로 알려졌다. 당초 2028년 개점을 목표로 했지만 경기 불황과 시공사 선정 지연 등의 영향으로 일정이 일부 조정돼 현재는 2029년 상반기 개점이 예상된다.

[이슈]광주 3대 대형 복합쇼핑몰 추진, 어디까지 왔나 '더현대 광주'. 광주시 제공

시설은 연면적 27만2,955㎡, 지하 6층~지상 8층 규모로 계획됐다. 약 40개월의 공사 기간 동안 하루 최대 3,000개의 건설 일자리 창출이 예상되며, 개점 이후에는 직영사원 150명, 협력사원 4000명, 도급사원 850명 등 약 5,000명의 직접 고용이 전망된다. 간접 고용까지 포함하면 총 2만명 규모의 고용 유발 효과가 기대된다. 외지 방문객 1,500만명을 포함해 연간 3,000만명 방문이 예상되며, 소비·지출 2조5,894억원, 생산유발 3조3,016억원, 부가가치 유발 1조7,118억원 등 경제적 파급효과는 약 7조원 규모로 분석됐다.


광주 상생발전협의회 출범…지역 상권 영향 논의

광주시는 복합쇼핑몰 조성과 관련해 지역 상권과의 상생 방안을 논의하기 위한 공식 소통기구인 '광주 복합쇼핑몰 상생발전협의회'를 지난해 12월 26일 출범시켜 운영하고 있다. 협의회는 유통산업발전법상 영업 개시 60일 전에 운영하면 되는 법적 시기보다 약 2년 앞서 구성됐으며, 광주시와 자치구, 소상공인·상인단체, 기업, 시민사회, 전문가 등이 참여해 상권 영향과 상생 방안을 논의한다.


강기정 광주시장은 당시 "복합쇼핑몰 조성은 온라인 소비 확산과 소비 위축으로 침체한 지역 상권과 도시 전반에 활력을 불어넣고 광주의 '소비 그릇'을 키우기 위한 전략적 선택"이라며 "사람이 머무는 '꿀잼도시 광주'를 만들어가는 핵심 인프라이자 상생을 실현하기 위한 협의체가 상생발전협의회"라고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이어 "복합쇼핑몰과 대형 백화점 유치가 지역 상권에 미치는 영향은 단순히 긍정이나 부정으로 단정할 수 없다"며 "전국 사례처럼 업종별 영향이 다른 만큼 지역 상권과 시민, 기업이 함께 상생할 수 있는 방안을 마련해야 한다"고 강조했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기