정준호, 전남·광주 통합특별시장 출마…'AI 대전환 3+1 전략' 제시

AI·에너지·첨단산업 결합 초광역 성장 전략 제시

정부 5년 25조 지원·시민금융 통한 재정 구상

"통합은 생존전략…10년 내 인구 500만 목표"

정준호 더불어민주당 국회의원(광주 북구갑)이 전남·광주 행정통합을 전제로 한 '호남특별시' 출마를 공식 선언했다. AI·에너지·첨단산업을 축으로 한 초광역 성장 전략과 재정·행정 개편 구상을 담은 '3+1 전략'을 내세웠다.

정 의원은 10일 오전 광주시의회에서 출마선언 기자회견을 열고 "광주와 전남의 통합은 선택이 아닌 생존 전략"이라며 "AI 시대 대전환을 통해 호남이 대한민국의 새로운 중심으로 도약해야 한다"고 밝혔다.

정준호 더불어민주당 국회의원. 연합뉴스

정 의원은 디지털 전환이 한국을 세계 5대 강국으로 끌어올린 핵심 요인이었다고 평가하며, 호남도 AI·에너지·첨단산업을 결합한 초광역 전략으로 수도권과 경쟁해야 한다고 강조했다.

핵심 공약으로는 '3+1 전략'을 제시했다. 첫 번째는 '산업 혁명'으로, 신재생에너지와 소형모듈원전(SMR)을 결합한 에너지 믹스를 구축하고 RE100 100% 충족 지역을 조성해 대기업과 첨단산업을 유치하겠다는 구상이다. 광주공항 이전 부지를 로보틱스와 피지컬 AI 생산·연구개발(R&D) 거점으로 조성하겠다는 계획도 포함됐다.

두 번째는 '공간 혁명'이다. 영산강을 축으로 광주·나주·해남·무안·신안·여수·광양을 연결하는 '호남 휴처(Future) 밸리'를 구축해 연구·에너지·반도체·정밀화학·해양리조트 산업을 연계하는 초광역 산업 체인을 조성하겠다는 내용이다.

세 번째는 '시정 혁명'이다. 3-6-9개월 행정 목표제를 통한 속도 행정, 정책 전 과정 공개, 노·사·정·민이 참여하는 협의 구조를 통해 투자 환경과 사회적 합의를 강화하겠다고 밝혔다.

여기에 더해 '미래형 복지'를 +1 전략으로 제시했다. 반값 고급 임대주택, 에너지·통신 기본권 보장, 자율주행 대중교통 구축 등을 통해 생활비 부담을 낮춘 도시를 만들겠다는 구상이다.

재원 마련 방안으로는 정부 지원 5년 25조원을 기반으로 시민 미래 펀드, 제로수익 시민은행, 인재육성펀드 등 금융 솔루션을 결합해 지속 가능한 자체 재정 구조를 구축하겠다고 밝혔다.





정 의원은 "젊기 때문에 무모할 정도로 담대한 변화를 선택할 수 있다"며 "떠나는 호남이 아닌 다시 사람들이 모여드는 호남특별시를 만들겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

