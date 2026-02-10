동의대-이루미치과 손잡다… 지역 밀착형 보건 인재 양성 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산학협력·의료보건 계열 학생 인턴십 등 상호 협력

동의대학교가 지역 의료기관과의 협력을 통해 인재 양성에 박차를 가한다.

동의대 대외협력원(원장 김치용)은 지난 9일 이루미치과(대표원장 전영진)와 지역 의료산업 발전과 인재 양성을 위한 업무 협약을 체결했다.

동의대 대외협력원이 이루미치과와 인재 양성 위한 협약을 체결했다.(왼쪽부터 이루미치과 전영진 대표원장, 동의대 김치용 대외협력원장)

이루미치과에서 열린 협약식에는 동의대 김치용 대외협력원장, 김남수 대외협력팀장과 이루미치과 전영진 대표원장, 손우성 원장, 홍선아 이사 등이 참석했다.

양 기관은 협약을 통해 ▲지역 의료산업 분야 인재 양성 ▲의료·보건 계열 학생 인턴십 ▲재학생·교직원 대상 병원 이용 혜택 제공 ▲기타 공동 사업 추진 등에 상호 협력하기로 했다.

동의대 김치용 대외협력원장은 "이번 협약은 지역 의료기관과의 협력을 통해 실무 중심의 교육과 지원을 확대하는 계기가 될 것"이라며 "향후 산학협력을 강화해 지역사회와 상생할 수 있는 다양한 협력 모델을 지속적으로 발굴하겠다"라고 말했다.





이루미치과 전영진 대표원장은 "대학과의 협력을 통해 지역 의료산업 발전과 인재 양성에 기여할 수 있어 뜻깊다"라며 "학생들에게 실질적인 현장 경험을 제공하고 지역사회 의료복지 향상에도 기여하겠다"라고 말했다.





