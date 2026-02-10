의령군,'제11회 전국중학교 야구대회'성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

울산 제일중학교·김해 내동중학교 공동우승…포항 포철중학교·인천 연수BC 공동3위

경남 의령군은 지난 8일 의령친환경야구장에서 열린 '제11회 의령군수기 전국중학교 야구대회'가 시상식을 끝으로 성황리에 마무리됐다고 10일 밝혔다.

이날 폐회식에는 표주업 의령부군수와 김문영 의령군야구협회장을 비롯해 학부모 등 200여 명이 참석해 선수들을 격려했다.

'제11회 의령군수기 전국중학교 야구대회'성료.의령군 제공

이번 대회는 A·B조 풀리그 후 결승전과 3·4위전을 치를 예정이었으나, 기상 악화로 최종 경기는 진행되지 못했다. 이에 따라 공동우승은 울산 제일중학교와 김해 내동중학교가, 공동 3위는 포항 포철중학교와 인천 연수BC가 각각 차지했다.

표주업 부군수는 "기상 여건으로 결승전과 3·4위전을 치르지 못해 아쉽지만, 선수 안전을 고려한 결정이었다"며 "의령친환경야구장 정비에 지속적으로 투자하고 내년 대회에서도 다시 만나길 바란다"고 말했다.





이어 "부자 1번지 의령의 좋은 기운을 받아 전국대회에서도 좋은 성적을 거두길 바란다"고 덧붙였다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr

