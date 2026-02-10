삼성화재, 설 연휴 차량 무상점검 서비스 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성화재는 설 명절 안전한 귀성길을 돕기 위해 전국 450여개 애니카랜드점에서 무상점검 서비스를 진행한다고 10일 밝혔다.

AD

삼성화재는 명절 연휴를 앞두고 사전 예방 정비를 통해 교통사고를 미연에 방지하고 고객들이 안심하고 고향을 오갈 수 있도록 이번 서비스를 마련했으며 '고객의 일상을 지키고 더 나은 미래를 만들어간다'는 브랜드 지향점을 실천한다는 계획이다.

해당 서비스는 삼성화재 자동차보험 고객이라면 누구나 받을 수 있다. 점검 항목은 장거리 주행 시 사고로 이어질 수 있는 핵심 부품 총 20여개로 타이어 공기압 측정, 브레이크 마모 상태 등 안전과 직결된 항목들이다.

삼성화재는 명절 장거리 운전에 대비해 알아 둬야 할 자동차보험 특약도 소개했다. 먼저 내 차를 타인이 운전하는 경우 '임시운전자 특약'을 가입하면 가입 기간 누구나 운전이 가능해진다.

반대로 내가 타인 소유 차량이나 렌터카를 운전해야 한다면 '원데이 애니카 자동차보험'을 활용할 수 있다. 보험 기간은 최소 6시간부터 최대 10일까지 가입할 수 있으며 가입 즉시 효력이 발생하나 미리 가입도 가능하다.





AD

삼성화재 관계자는 "설 연휴는 평소보다 운행 거리가 길고 정체 구간이 많아 차량에 무리가 가기 쉬운 만큼, 사전 점검이 무엇보다 중요하다"며 "겨울철 미끄러운 도로에서는 앞차와 충분한 안전거리를 유지하고, 장거리 운행 중에는 충분한 휴식과 운전자 교대를 통해 가족들과 함께 즐겁고 안전한 명절을 보내시길 바란다"고 말했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>