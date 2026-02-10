오세훈 "장동혁 지도부 과욕… 언행일치 보여줘야"(상보)

오세훈 서울시장 신년 기자간담회

"선거 다가오는데 본질 직시해야"

출마 선언에 "지금은 좀 이르다"

감사의 정원 중단… "확인 지시 문제"

오세훈 서울시장이 국민의힘 내분에 대해 "장동혁 지도부의 과욕이 빚어낸 부작용"이라고 지적했다. 6월 지방선거에서의 무소속 출마나 탈당 가능성에 대해서는 선을 그었지만 지방선거 승리를 위한 핵심 전략은 '중도외연 확장'이라는 점은 분명히 했다.

오 시장은 10일 오전 서울시청에서 신년 기자간담회를 갖고 "선거가 다가오는데 본질을 직시해야 한다. 당 지도부가 충분히 공감하고 언행일치로 보여줘야 한다"며 이같이 밝혔다.

오세훈 서울시장이 10일 서울시청에서 '2026 출입기자단 신년 간담회'를 갖고 있다. 2026.02.10 윤동주 기자

이날 오 시장은 장 대표와 갈등에 대해 "윤석열 전 대통령의 계엄이 잘못됐다는 사람이 있고 필요했다는 사람이 있는데 이 두 부분은 양립하지 못한다"며 "두 카테고리를 보듬어 선거를 하겠다는 것은 과욕으로 현 지도부에 대해 우려를 표한다"고 언급했다.

일각에서 제기되는 무소속 출마나 탈당 가능성에 대해서는 "중도외연 확장의 길을 나아가자, 넓은 길로 나아가자는 뜻을 모를 리 없다"면서도 "장동혁 지도부가 지혜로운 선택을 해서 수도권 선거에서 지면 전국 선거에서 진다는 위기 의식을 갖고 지혜로운 판단을 하길 촉구한다"고 말했다.

오 시장이 당 지도부에 대해 재차 변화를 촉구한 배경에는 당 지지율 정체와 한동훈 전 대표 징계를 둘러싼 내부 갈등이 최악으로 치달으면서 서울시장 수성조차 어렵다는 위기감이 있다. "장동혁 디스카운트", "당대표 자격이 없다"는 등의 가시 돋친 행보 뒤에도 불안한 지지율이 자리한다. 최근 공개된 여론조사에서는 오 시장의 지지율이 유력 여권 후보에 비해 10% 포인트 넘게 밀리고 있다는 결과까지 나왔다.

더욱이 오 시장과 당 지도부 간의 불협화음은 더 커지는 모양새다. 한 전 대표에 이어 친한계 김종혁 전 최고위원이 제명된 데 이어 배현진 서울시당위원장에 대한 징계 절차도 시작됐다. 배 위원장은 친한계인 동시에 오 시장의 최측근으로도 분류되는데, 배 위원장 징계는 오 시장에게 공천을 주지 않겠다는 뜻으로도 볼 수 있다. 정치권에서 오 시장이 국민의힘 후보로는 중도층의 선택을 받기 힘들뿐더러 당내 경선을 통과할 가능성이 높지 않다고 보는 이유도 이 때문이다.

서울시장 공식 출마 선언에 대해서는 "현직 시장의 출마 선언 날짜 택일은 큰 의미가 있지 않다"면서도 "지금은 좀 이르다. (당에) 경선 공고도 없고 지나치게 서두를 이유 없다"고 말을 아꼈다. 다만 오 시장은 '글로벌 톱 5 도시 육성', '강북 균형발전' 등을 언급하며 "서울을 지키겠다는 것을 확인할 수 있을 것"이라고 전했다.





이밖에도 오 시장은 광화문 감사의 정원 등 서울시 주요 시책에 대한 추진 의지도 내비쳤다. 전날 정부가 공사 중지를 명령한 감사의 정원에 대해서는 "김민석 총리가 절차를 어겼는지 확인을 지시한 것부터가 문제"라며 "민주당 정권이 동의할 수 없는 사업이라며 절차적 하자를 찾아서 중단시키겠다는 것"이라고 꼬집었다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

