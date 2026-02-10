동두천시, 어르신 혜택 한눈에…‘노인복지 가이드북’ 발간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시, 맞춤형 노인복지 안내서 배포

경기 동두천시는 지역 어르신들이 다양한 복지 혜택을 보다 쉽고 편리하게 확인할 수 있도록 '동두천시 노인복지 가이드북'을 발간했다고 10일 밝혔다.

동두천시, 어르신 복지 한눈에 담은 '노인복지 가이드북' 발간.

이번 가이드북은 동두천시에서 제공하는 노인 대상 복지 서비스를 분야별로 체계적으로 정리한 안내서로 어르신들의 안정적인 일상과 건강한 노후 생활을 지원하기 위해 마련됐다.

가이드북에는 ▲기초연금, 저소득 노인 무료급식, 교통약자 이동지원, 건강보험료 지원 등 일상지원 분야를 비롯해 ▲노인맞춤돌봄서비스, 노인장기요양제도, 누구나돌봄서비스, 어르신 병원 안심동행서비스 등 돌봄지원 ▲치매검사비 지원, 관절수술 지원, 실명 예방 사업, 고령노인 목욕비 지원 등 건강지원 ▲노인일자리 및 사회활동지원사업 ▲노인복지관·노인교실·경로당 지원 등 여가시설 정보가 담겨 있다.

특히 사업별로 신청 자격, 이용 절차, 문의처를 함께 수록해 어르신들이 필요한 서비스를 쉽게 찾아 활용할 수 있도록 구성했다.

가이드북은 동두천시청 민원실을 비롯해 각 동 행정복지센터와 보건소 등에 비치되며, 동두천시 누리집에서도 전자책 형태로 확인할 수 있다.

박형덕 동두천시장은 "어르신들은 우리 사회의 소중한 자산"이라며 "이번 노인복지 가이드북이 어르신들께 실질적인 도움이 되길 바라며, 앞으로도 수요자 중심의 맞춤형 복지 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





이어 "시민 여러분의 의견을 적극적으로 경청해 더욱 촘촘한 노인 복지 체계를 구축해 나가겠다"고 덧붙였다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

