부산지역 식재료, 접시 속에 어떻게 담겼을까… 경남정보대, 로컬푸드 레시피 경연

부산지역 농·수산물이 한 그릇 한 접시에 창의적으로 다시 태어났다.

경남정보대학교 RISE사업단은 부산 지역 이미지와 특산물을 활용한 레시피 아이디어를 발굴하기 위해 '부산 로컬푸드 레시피 경연대회'를 열었다고 10일 알렸다.

이번 대회는 단순한 요리 경연을 넘어 지역 식재료의 활용 가능성과 상품화 잠재력을 함께 평가하는 방식으로 진행됐다. 부산 농·수산물의 가치를 재조명하고 실전형 레시피 개발을 통해 창업 아이디어로 확장하는 데 초점을 맞췄다.

경연은 주요리 부문과 디저트 부문으로 나뉘어 진행됐다. 심사에는 부산 지역 미슐랭 1스타 레스토랑 오너셰프를 비롯해 특급호텔 조리팀장, 대한민국 제과기능장 등 외식·조리 분야 전문가들이 참여해 전문성을 더했다.

주요리 부문 최우수상은 이다은 씨의 '기장 다시마와 기장 마늘을 활용한 문어 요리와 매쉬드 포테이토'가 차지했다. 우수상은 강다현 씨의 '부산 홍게 크림 라비올리와 가자미 무스, 키조개 관자와 새우 어묵 요리'가 선정됐다. 장려상은 김현덕 씨의 '아귀살과 대저토마토 마리네이드 요리'가 받았다.

디저트 부문에서는 배현정·권나윤 팀의 '고등어와 어묵을 활용한 티그레 모양 빵'이 최우수상을 수상했다. 우수상은 천하나 씨의 '기장 미역과 배를 활용한 디저트', 장려상은 김동연 씨의 '기장 미역 딸기 타르트'가 각각 선정됐다.

심사위원들은 "부산 지역 식재료의 특성과 스토리를 현대적인 조리 기법으로 풀어낸 점이 인상적이었다"며 "완성도뿐 아니라 창업으로 확장될 가능성까지 엿볼 수 있는 작품들이 많았다"고 평가했다.





임준우 경남정보대학교 산학부총장은 "지역 식재료가 가진 가능성을 새로운 콘텐츠로 확장하는 자리였다"며 "대학의 교육 역량과 지역 식문화, 외식 산업을 연결해 창업과 지역 경제 활성화로 이어질 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 힘줬다.





