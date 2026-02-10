오세훈 시장 "한강버스, 국민 심려 죄송…배 없으면 죽은 강"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10일 신년 기자간담회 개최

오세훈 서울시장은 10일 한강버스의 잇따른 사고와 고장에 대해 "시민들에게 심려를 끼쳐드린 점은 죄송하게 생각한다"면서도 "어떤 사업도 초기에는 이 정도의 시행착오는 있었다"고 해명했다.

연합뉴스

오 시장은 이날 서울시청에서 신년 기자간담회를 열고 한강버스 등 한강르네상스 사업의 의미에 대해 "한강과 같은 큰 강에 배가 없는 도시는 없다. 배가 다니지 않으면 죽은 강이라는 관점에서 한강버스를 구상했다"며 이같이 말했다.

그는 "사실 대중교통 기능을 제대로 하려면 배 한 10척은 더 있어야 한다. 그래야 정시성을 확보할 수 있다"며 "특히 한강은 자연 환경이 매우 열악하다. 여름에는 홍수, 동절기에는 결빙 등 자연 지형을 극복해야 될 난제들이 있다"고 설명했다.

오 시장은 "3월부터 본격적으로 재운행한다. 작은 숫자의 배를 가지고 운행 효율을 극대화할 수 있는 방안이 무엇인지를 놓고 고민 중에 있다"고 했다.

서울시장 출사표를 던진 더불어민주당 소속 정원오 성동구청장이 한강버스 사업을 비판한 점에 대해선 "초기에는 정 구청장도 관광 용도는 인정한다고 했었는데 민주당 시각에 동화돼 가는 것 같다"고 말했다.

아울러 서울시장 출마 선언을 한 전현희 민주당 의원이 코로나 19로 인해 동대문디자인플라자(DDP) 상권이 붕괴하고 주장한 데 대해선 "서울시 발표를 못 믿겠다고 하는데, 우리는 거짓말 안 한다"고 반박했다.





오 시장은 DDP가 랜드마크 건축물로서 주변 상권을 살리고 도시의 브랜딩 효과를 높였다며, 뉴욕타임즈와 같은 매체에서 '한국을 방문하면 꼭 들러야 하는 장소'로 DDP를 꼽고 있다고 했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

이민지 기자 ming@asiae.co.kr

