설 명절, 전주역사박물관·어진박물관에서 가족과 함께!

오는 14일부터 18일까지 명절 체험 행사
전주시는 설 연휴를 맞아 오는 14일부터 18일까지 5일간 전주역사박물관과 어진박물관에서 관람객을 위한 설맞이 체험 행사인 '세시풍속 한마당'을 운영한다고 10일 밝혔다.
먼저 전주역사박물관은 '2026 세시풍속 한마당(설) 「새해 첫 달 첫날」'을 주제로 설 명절의 의미를 되새기고 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 전통 체험 프로그램을 마련했다.
구체적으로 설 연휴 기간 박물관 앞뜰과 1층 로비에서는 버나놀이와 나무요요, 딱지치기 등 직접 만들어 즐길 수 있는 전통놀이 마당과 함께 신년 콘셉트 포토존이 상설 운영된다.
또한 오는 16일부터 18일까지는 전통체험 마당과 더불어 가족 영화관이 함께 운영돼 명절 분위기를 더하게 된다.
이 기간 역사박물관에서는 상설체험과 더불어 윷과 팽이, 갓 만들기 등 설과 관련된 다양한 만들기 체험들이 진행되며, 사회관계망서비스(SNS) 이벤트도 함께 운영된다. 또, 지하 1층 강당에서는 3일간 매일 두 차례(오전 11시와 오후 2시)씩 설 명절을 맞아 온 가족이 함께 관람할 수 있는 영화가 상영될 예정이다.
이와 함께 어진박물관에서는 '2026 설맞이 한마당'을 주제로 조선 왕실의 설 문화를 엿볼 수 있는 미니 전시와 체험 프로그램이 운영된다.
지하 1층 열린 마당에서는 '왕실의 새해맞이'를 주제로 한 설맞이 미니 전시와 관람객이 함께 완성하는 스트링아트 체험이 진행되며, 야외 잔디마당에는 달맞이 포토존이 마련된다.
여기에 오는 16일부터 18일까지는 세화를 직접 그려보는 '세화 그리기'와 윷을 던져 새해 한 해의 길흉을 점쳐보는 '윷점보기' 체험이 운영돼 설날의 전통 의미를 체험할 기회를 제공한다.
전주시 국가유산관리과장은 "설 연휴를 맞아 두 박물관에서 온 가족이 함께 참여할 수 있는 다양한 체험 프로그램을 준비했다"면서 "시민과 관람객들이 박물관에서 설 명절의 정취를 느끼며 뜻깊은 시간을 보내길 바란다"고 말했다.
