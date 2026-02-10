설 명절, 전주역사박물관·어진박물관에서 가족과 함께!

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 14일부터 18일까지 명절 체험 행사

전주시는 설 연휴를 맞아 오는 14일부터 18일까지 5일간 전주역사박물관과 어진박물관에서 관람객을 위한 설맞이 체험 행사인 '세시풍속 한마당'을 운영한다고 10일 밝혔다.

전주역사박물관(좌)·어진박물관(우) '설 명절 체험 행사' 포스터. 전주시 제공

먼저 전주역사박물관은 '2026 세시풍속 한마당(설) 「새해 첫 달 첫날」'을 주제로 설 명절의 의미를 되새기고 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 전통 체험 프로그램을 마련했다.

구체적으로 설 연휴 기간 박물관 앞뜰과 1층 로비에서는 버나놀이와 나무요요, 딱지치기 등 직접 만들어 즐길 수 있는 전통놀이 마당과 함께 신년 콘셉트 포토존이 상설 운영된다.

또한 오는 16일부터 18일까지는 전통체험 마당과 더불어 가족 영화관이 함께 운영돼 명절 분위기를 더하게 된다.

이 기간 역사박물관에서는 상설체험과 더불어 윷과 팽이, 갓 만들기 등 설과 관련된 다양한 만들기 체험들이 진행되며, 사회관계망서비스(SNS) 이벤트도 함께 운영된다. 또, 지하 1층 강당에서는 3일간 매일 두 차례(오전 11시와 오후 2시)씩 설 명절을 맞아 온 가족이 함께 관람할 수 있는 영화가 상영될 예정이다.

이와 함께 어진박물관에서는 '2026 설맞이 한마당'을 주제로 조선 왕실의 설 문화를 엿볼 수 있는 미니 전시와 체험 프로그램이 운영된다.

지하 1층 열린 마당에서는 '왕실의 새해맞이'를 주제로 한 설맞이 미니 전시와 관람객이 함께 완성하는 스트링아트 체험이 진행되며, 야외 잔디마당에는 달맞이 포토존이 마련된다.

여기에 오는 16일부터 18일까지는 세화를 직접 그려보는 '세화 그리기'와 윷을 던져 새해 한 해의 길흉을 점쳐보는 '윷점보기' 체험이 운영돼 설날의 전통 의미를 체험할 기회를 제공한다.





전주시 국가유산관리과장은 "설 연휴를 맞아 두 박물관에서 온 가족이 함께 참여할 수 있는 다양한 체험 프로그램을 준비했다"면서 "시민과 관람객들이 박물관에서 설 명절의 정취를 느끼며 뜻깊은 시간을 보내길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

