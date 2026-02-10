서태원 가평군수 “군민 삶의 질 향상 민관 협력 복지 행정 강화할 것”

가평군 지역사회보장협의체, 정기회의 개최

제5기 지역사회보장계획 추진 박차

작년 사업 성과 평가·2026년 사업 완성도 제고 논의

경기 가평군 지역사회보장협의체는 지난 9일 가평군청 제2청사에서 대표협의체 위원 17명이 참석한 가운데 '2026년 제1차 대표협의체 정기회의'를 개최했다.

서태원 가평군수가 가평군 지역사회보장협의체 2026년 첫 정기회의에서 인사말을 하고 있다. 가평군 제공

이날 회의에서는 제5기(2023~2026) 지역사회보장계획에 따른 2025년도 연차별 사업 결과를 공유하고 지자체 선정 우수사업 관련 안건을 논의했다. 회의에서는 또 지난해 추진한 사업 성과를 평가하고 현장 의견을 반영해 올해 사업의 완성도를 높이자는데 의견을 모았다.

가평군은 제5기 지역사회보장계획을 토대로 'The 특별한 복지로 힐링과 행복이 가득한 가평' 비전 아래 9대 추진전략과 10개 중점추진사업을 포함한 45개 세부사업을 추진해 왔다. 협의체는 민관 협력을 기반으로 계획 수립부터 시행, 평가까지 전 과정을 수행하며 지역 복지 증진에 힘써왔다.

대표협의체는 오는 4월, 5월 중 차기 회의를 열고 '제5기 지역사회보장계획 2026년 연차별 시행계획'에 대한 모니터링과 변경 및 심의를 진행할 계획이다.





공공위원장인 서태원 군수는 "지난 한 해 동안 협의체의 노력과 성과가 가평 군민들의 삶의 질 향상으로 이어지고 있다"며 "앞으로도 협의체 운영에 지속적인 관심과 조언을 부탁드린다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

