프리미엄 스킨케어 브랜드 바엘, 제주 신라면세점 입점…오프라인 매장 첫 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

프리미엄 스킨케어 브랜드 바엘(BAELL)이 2월 6일부터 제주 신라 면세점에 공식 입점하며 첫 오프라인 면세 매장을 선보인다. 이번 입점으로 바엘은 여행객과 국내외 고객들이 브랜드의 전 제품을 직접 경험할 수 있는 접점을 마련했다.

제주 신라 면세점에서는 바엘의 히어로 제품인 '파로 광채 크림 앰플'을 비롯해 '광채 톤업 선크림', '광채 버블 에센스 토너' 등 브랜드를 대표하는 광채 라인은 물론, 민감한 피부를 위한 진정 라인까지 전 제품을 한 자리에서 만나볼 수 있다. 특히 이번 매장은 바엘이 선보이는 첫 오프라인 매장으로 제품의 제형과 사용감을 직접 체험할 수 있다는 점에서 의미가 크다.

바엘 전 제품은 휴대가 간편한 미니 사이즈 구성도 함께 선보여 여행객들의 니즈를 충족시킨다. 기내 반입이 용이한 실용적인 사이즈로, 여행 중에도 프리미엄 스킨케어를 놓치고 싶지 않은 고객들에게 좋은 선택지가 될 것으로 기대된다.

바엘 제품의 핵심은 브랜드 독자 원료인 '파로'에서 추출한 파로씨추출물과 파로수다. 특히 파로씨추출물(엠머밀씨추출물) 성분은 강력한 항산화를 지닌 것이 특징으로 기미와 잡티 개선은 물론 피부 미백에 도움을 줄 수 있어 맑고 건강한 피부 광채를 선사한다. 바엘은 자연 유래 성분과 과학적 연구를 기반으로 한 포뮬러를 통해 차별화된 스킨케어 솔루션을 제안하고 있다.

바엘 관계자는 "제주 신라 면세점 입점은 바엘이 고객과 직접 만나는 첫 오프라인 접점이라는 점에서 의미가 크다"며, "여행 중에도 피부 광채 관리를 중요하게 생각하는 고객들이 바엘의 전 제품을 직접 체험하고 자신에게 맞는 제품을 선택할 수 있는 기회가 되길 바란다"고 전했다.





AD

이어 "이번 입점을 시작으로 3월에는 다양한 온·오프라인 면세 채널로 유통을 확대해 더 많은 고객들과 소통할 계획"이라고 덧붙였다.





이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>