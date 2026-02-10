BNK금융, ESG 정보 한곳에 모은다… 공시대응시스템 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

BNK금융그룹이 ESG(환경·사회·지배구조) 공시 의무화에 대비해 그룹 차원의 통합 관리 체계를 구축했다.

BNK금융그룹은 글로벌 ESG 공시 기준과 국내 공시 의무화에 대응하기 위해 'ESG정보 공시시스템'을 오는 10일 오픈했다고 알렸다.

이번 시스템은 GRI, SASB, IFRS S1·S2 등 주요 글로벌 ESG 공시 기준에 부합하도록 설계됐다. 그룹 내 각 계열사와 부서에 흩어져 있던 ESG 데이터를 하나의 시스템으로 통합해 관리할 수 있도록 한 것이 핵심이다.

그동안 환경(E) 중심으로 운영되던 ESG 데이터 관리 범위도 환경·사회·지배구조 전 영역으로 확대됐다. 특히 모든 ESG 데이터를 증빙자료 기반으로 입력·검증하도록 해 공시 데이터의 신뢰성과 정합성을 크게 높였다. 공시 과정에서 발생할 수 있는 오류와 반복 수정 가능성을 줄이고 대외 ESG 평가 대응의 일관성을 확보했다는 설명이다.

그룹 측은 환경 부문에서 RPA(업무자동화)를 활용해 전력 사용량 등 일부 환경 데이터를 자동 집계하는 기능을 도입했다. 사회·지배구조 부문에는 신규 관리 지표를 추가해 국내외 ESG 평가 기준에 대한 대응 범위도 넓혔다.

ESG금융 성과를 자동으로 집계하는 기능도 구축했다. 마이페이지와 대시보드 기능을 통해 ESG 관련 데이터를 한눈에 확인할 수 있도록 해 그룹 차원의 통합 관리 환경을 마련했다.

BNK금융그룹은 시스템 오픈 이후 2월 중 데이터 점검과 안정화 과정을 거친 뒤 3월부터 외부 전문기관의 검증과 자문을 통해 2025년 지속가능경영보고서 발간과 국내외 ESG 평가 대응에 본격 활용할 계획이다.





AD

BNK금융지주 관계자는 "ESG 공시 의무화와 평가 기준 고도화에 따라 데이터의 체계적 관리는 필수 과제가 됐다"며 "이번 시스템 구축을 통해 ESG 공시의 정확성과 신뢰도를 높이고 전사적 지속가능경영 체계를 한단계 끌어올릴 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

AD





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>