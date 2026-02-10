서린컴퍼니 라운드랩, 연탄 2만 장 기탁으로 지역사회 온기 전해

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임직원과 크리에이터가 함께한 따뜻한 연탄 나눔

서린컴퍼니의 스킨케어 브랜드 라운드랩은 지난 2월 5일, 강원도 춘천시에서 지역 내 취약 계층의 따뜻한 겨울나기를 지원하기 위해 연탄 나눔 봉사활동을 진행했다.

이번 활동을 통해 라운드랩은 (사)춘천연탄은행에 연탄 2만 장을 기탁했으며, 이 가운데 2,500장은 임직원과 글로벌 크리에이터들이 직접 참여해 겨울철 난방에 어려움을 겪는 지역 내 15가구에 배달했다. 현장에 참여한 임직원과 크리에이터들은 이웃들과 직접 마주하며 연탄을 전달하고, 지역사회에 따뜻한 나눔을 전하는 활동을 펼쳤다.

서린컴퍼니 관계자는 "자연을 연구하고 그 가치를 일상으로 전하는 브랜드로서, 지역사회와 함께하는 나눔 또한 중요한 책임이라고 생각한다"라며, "앞으로도 브랜드가 지향하는 진정성과 신뢰를 바탕으로 의미 있는 사회 공헌 활동을 이어나가겠다"라고 전했다.





한편, 서린컴퍼니는 사랑의 연탄 봉사활동을 비롯해 반려 해변 정화활동, 취약계층 물품 지원 등 지역사회를 위한 다양한 나눔 활동을 이어가고 있다.





이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr

