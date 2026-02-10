구리시, 아치울2지구 지적 재조사 본격화…"내 땅 경계 바로잡는다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구리시, 아치울2지구 국비 6400만원 투입

토지 경계 정비·재산권 보호 국책사업 추진

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 9일 2026년도 지적 재조사 사업(아치울2지구) 추진을 위해 여성행복센터에서 주민설명회를 개최했다고 10일 밝혔다.

백경현 구리시장이 지난 9일 2026년도 지적 재조사 사업(아치울2지구) 추진을 위해 여성행복센터에서 주민설명회를 개최하고 있다. 구리시 제공

지적 재조사 사업은 토지의 실제 현황과 일치하지 않는 지적공부를 바로잡고, 종이 지적을 디지털 지적으로 전환해 국토를 효율적으로 관리하며 국민의 재산권을 보호하기 위한 국책사업으로, 2030년까지 단계적으로 추진된다.

2026년 지적 재조사 사업 대상 지역은 아치울2지구로, 구리시 아천동 아차산 태극기 동산 북측 주택단지 인근 일원 269필지, 9만5588㎡ 규모다. 사업에 드는 예산 6481만7000원은 전액 국비 지원을 받아 추진될 예정이다.

이번 주민설명회에서는 지적 재조사 사업의 필요성과 실시계획을 비롯해 ▲경계 설정 기준 ▲조정금 산정 방식 ▲토지소유자 협의회 구성 및 역할 ▲사업 추진 절차 등에 대한 설명과 홍보가 이뤄졌다.

구리시는 조속히 사업지구 내 토지소유자 3분의 2 이상 동의를 확보한 뒤 경기도에 사업지구 지정을 신청하고, 책임 수행기관인 한국국토정보공사를 통해 지적 재조사 측량을 할 계획이다.

이후 지적 재조사 측량과 토지 현황 조사를 거쳐 토지소유자 간 경계 합의 및 임시경계점 설치를 진행하고, 지적 확정 예정 통지에 따른 의견 수렴 절차를 거쳐 구리시 경계 결정위원회의 심의·의결로 최종 경계를 확정할 예정이다.

경계 확정에 따라 토지 면적이 증감될 때는 「지적재조사에 관한 특별법」에 따라 조정금을 지급하거나 징수하게 된다.





백경현 구리시장은 "지적 재조사 사업을 통해 토지의 활용도와 이용 가치가 높아지고, 이웃 간 경계분쟁 해소에도 큰 도움이 될 것으로 기대한다"며 "시민의 재산권 보호를 위해 추진되는 만큼 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

