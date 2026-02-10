김기문 "中企 10곳 중 9곳, 해외 지식재산권 분쟁 포기"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중기중앙회, 김용선 지식재산처장과 中企 지식재산권 현안 논의

중소기업계가 김용선 지식재산처장과 만나 해외 지식재산권 분쟁 등에 대한 밀착 지원 확대를 건의했다.

중소기업중앙회는 10일 여의도 중기중앙회에서 김 처장과 중소기업의 지식재산권 현안에 대해 논의했다고 밝혔다. 이날 김기문 중기중앙회장은 해외 지식재산권 분쟁 대응 지원 강화와 관련해 "지식재산분쟁대응국 신설과 예산 증액은 매우 고무적인 조치"라면서 "중소기업 10곳 중 9곳이 소송 비용과 시간 부담으로 해외 분쟁 대응을 포기하고 있는 실정"이라고 했다.

김 회장은 그러면서 "K-브랜드 확산으로 위조상품과 악의적 상표 선점 피해가 급증하고 있다"며 "해외 플랫폼 내 위조상품 차단과 현지 대응을 위한 밀착 지원을 확대해달라"고 요청했다.

중소기업계는 특허 심사기간 단축의 필요성도 강조했다. 김 회장은 "현재 우리나라 특허 심사기간은 주요국 대비 2~3배 느린 수준"이라며 "심사 체계 개선이 첨단기술 분야에만 집중돼 있는 만큼 '중소기업 전용' 우선심사 트랙 신설 등 실질적인 개선 방안을 마련해달라"고 당부했다.





아울러 김 회장은 "인공지능(AI) 전환과 기술패권 경쟁이 심화되는 가운데 지식재산처가 국가 지식재산 컨트롤타워로서 앞으로 중소기업 현장의 목소리에 귀 기울여 달라"고 강조했다.





