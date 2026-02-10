강원도교육청, 2026 독서·인문교육 활성화 운영 계획 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교육과정 연계·학교 자율성 확대

사고력·공존 역량 키운다

강원특별자치도교육청은 10일 인공지능 시대에 대응하여 2026년 학교 중심의 독서·인문교육을 강화함으로써 학생의 사고력·표현력·공존 역량을 기르기 위한 '2026 독서·인문교육 활성화 운영 계획'을 발표했다.

2026년 독서·인문교육은 교육과정과의 긴밀한 연계, 학교 자율성 확대, 학생 참여 중심 프로그램 강화를 핵심 방향으로 설정하여, 교실 수업 속에서 독서와 인문 활동이 자연스럽게 이루어질 수 있도록 '책 읽는 학교, 소통하는 교실' 조성을 지원할 예정이다.

초등학교 3학년부터 고등학교 2학년까지 교육과정과 연계한 '한 학기 한 권 읽기' 운영을 지속 추진하여, 학년별·교과별 읽기 경험을 체계적으로 누적·확장한다.

학교의 여건과 특색을 반영한 '1교 1독서·인문 프로그램'을 학교가 자율적으로 선택·운영할 수 있도록 지원하여 학교 자율 기반의 독서·인문교육 환경을 조성한다.

△책 읽는 학교 문화 조성 △수업 중심 독서교육 선도학교 운영 △강원독서토론한마당 △핑퐁 비블리오 배틀 △학생 창작도서 출판 등 다양한 참여형 사업을 통해 학생들이 직접 참여하고 사고하는 독서·인문교육을 확산할 계획이다.

아울러, 교육공동체가 함께 읽고 소통하며 배움을 확장하는 독서·인문교육 실천 역량 강화를 위해, 독서교육을 실천하는 공동체를 지원하고 지역과 함께하는 독서 문화 기반을 조성할 예정이다.

한 학기 한 권 읽기, 토론, 글쓰기, 학교도서관 활용·협력 수업 등에 관한 연수 및 사례나눔, 교과 독서 수업 지원, 독서교육 교원학습공동체 지원 등을 통해 교원의 독서교육 실천 역량을 체계적으로 강화한다.

지역독서교육협의회 운영을 통해 지역 독서·인문 협력망을 구축하고, 지역별 독서·인문교육 운영 현황 분석과 지원 방안 모색을 통해 지역 중심의 특색 있는 독서교육을 추진한다. 또한 독서 행사 및 프로그램을 지역과 공동 기획하여 학교 현장을 지원한다.





이인범 문화체육특수교육과장은 "독서는 지식을 습득하는 도구를 넘어 세상을 바라보는 관점을 형성하는 기초"라며 "2026년에는 학생들이 글을 읽고 쓰는 과정을 통해 자기 주도적 학습 역량을 기르고, 타인과 공존하는 인문학적 소양을 갖춘 미래 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





