신한라이프, TM전용시스템 'SOL T1' 신규 오픈

디지털 기반 TM시스템 재구축

AI 서비스 확대 등 사용자 중심으로 개선



신한라이프는 TM시스템 재구축 프로젝트를 완료하고 'SOL T1'을 새롭게 오픈했다고 10일 밝혔다.

이 프로젝트는 지난해 1월부터 약 13개월에 걸쳐 진행됐으며 AI서비스 확대, 사용자 중심의 UI·UX 적용 등 고객에게 보다 쉽고 편리한 상담 서비스를 제공할 수 있도록 대대적인 시스템 개선이 이뤄졌다.

특히 상담 중에도 고객 보장분석이 가능하도록 '바로보장분석' 시스템을 정비하고 콜백 및 부재중 전화 관리 기능을 고도화해 상담 연결 지연으로 인한 고객 불편 줄였다.

또 고객의 다양한 니즈에 맞춰 여러 가지 상품을 한 번에 청약할 수 있도록 녹취 시스템을 개선하고 통합 스크립트를 자동으로 생성해 반복적인 설명을 줄여 녹취에 소요되는 시간도 단축했다.

이 외에도 AI음성봇 서비스 적용 범위를 확대해 음성봇 기반 고객 동의 프로세스와 청약 녹취를 진행할 수 있도록 했으며 '보이는 TM' 편의성을 개선해 계약자와 피보험자가 서로 다른 경우에도 실시간 화면 공유를 통해 고객과 설계사가 같은 화면을 보며 상품 설명부터 청약까지 한 번에 진행할 수 있도록 했다.





신한라이프는 'SOL T1' 시스템에 자체 개발한 표준 프레임워크를 적용해 시스템 안정성과 보안 체계를 한층 강화해, 불완전판매 예방을 위한 청약 절차의 정확성과 신뢰성도 함께 높아질 것으로 기대하고 있다.





