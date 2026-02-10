부산항만공사·KMI·극지연·KRISO, 친환경 북극항로 협의체 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기술·정책·물류 협력 강화

AX·DX 기반 북극항로 활용 지원

부산항만공사 등 4개 기관이 9일 친환경 북극항로 업무 협의체 구성 MOU를 체결한 뒤 기념 사진을 촬영하고 있다. 왼쪽부터 김진 선박해양플랜트연구소 부소장, 송상근 부산항만공사 사장, 조정희 한국해양수산개발원 원장, 신형철 극지연구소 소장. 부산항만공사.

부산항만공사(BPA)가 친환경 북극항로 시대에 대비하기 위해 항만 물류, 정책 연구, 극지 과학, 해양 기술 분야를 각각 대표하는 기관들과 업무 협의체를 구성했다.

공사는 한국해양수산개발원(KMI), 극지연구소(KOPRI), 선박해양플랜트연구소(KRISO) 등 3개 기관과 정부의 북극항로 정책 발굴 지원과 긴밀한 협력 체계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

협의체는 북극 해빙 가속화와 글로벌 물류 환경 변화 속에서 북극항로의 전략적 중요성이 높아지는 상황에 대응해 친환경적이고 지속 가능한 항로 활용 방안을 모색하기 위한 목적에서 구성됐다.

협약에 따라 4개 기관은 ▲북극항로 관련 기술·정보·연구 성과 교류 ▲인공지능 전환(AX)과 디지털 전환(DX) 기술 및 정책 협력 ▲국내 물류기업의 북극항로 활용 지원 ▲친환경 북극항로 관련 국내외 세미나 및 정책 포럼 정례 개최 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.





송상근 공사 사장은 "이번 협의체 결성을 통해 4개 기관이 각자의 전문성과 강점을 살려 시너지 효과를 낼 것으로 기대한다"며 "정부의 북극항로 정책 발굴과 이행을 든든히 뒷받침하고, 친환경적이고 지속 가능한 북극항로 활용을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.





