코스피 5300선으로 상승…코스닥은 하락

코스피가 상승세를 보인 반면 코스닥은 하락세를 보였다.

코스피 지수가 전 거래일 대비 52.17포인트 상승한 5350.21에 개장한 10일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 코스닥 지수는 전 거래일 대비 4.69포인트 상승한 1132.24에 거래를 시작했고, 원달러 환율은 전 거래일 대비 1.3원 내린 1459원에 거래를 시작했다. 2026.2.10 강진형 기자

9일 오전 9시 52분 기준 코스피는 전일 대비 0.64% 오른 5333.25에 거래되고 있다.

투자주체별로 외국인은 2870억원 순매수한 반면 기관과 개인은 각각 533억원, 3607억원 순매도하고 있다. 선물시장에선 외국인이 1351억원을 순매수한 반면 기관과 개인은 각각 3785억원, 2372억원 순매도했다.

업종별로는 내린 업종보다 오른 업종이 더 많다. 종이목재(+5.08%), 증권(+2.72%), 건설(+2.14%), 금융(+2.11%), 운송 창고(+2.07%), 섬유 의류(+2.01%), IT 서비스(+2.18%), 음식료 담배(+1.88%), 보험(+1.86%) 등이 상승하고 있다. 이와 달리 전기 가스(-1.44%), 의료 정밀기기(-0.79%), 운송 장비부품(-0.18%) 등이 하락하고 있다.

시가총액 상위 종목들도 소폭 상승하는 곳이 더 많다. 신한지주(+4.71%), KB금융(+4.03%) 삼성생명(+3.06%), 현대차(+2.09%), 기아(+0.85%), 삼성물산(+0.64%), 현대모비스(+0.46%), SK하이닉스(+0.45%), 삼성전자(+0.42%) 등이 상승하고 있다. 반면 한화에어로스페이스(-3.86%), 한국전력(-1.84%), 셀트리온(-1.74%), 두산에너빌리티(-1.15%), LG에너지솔루션(-1.01%) 등의 주가는 내려가고 있다.

코스닥 지수 0.13% 내린 1126.03에 거래되고 있다.

투자주체별로 기관이 856억원을 순매수했으나 외국인과 개인이 각각 674억원, 106억원을 순매도했다.





주가가 내린 시가총액 상위 종목들이 더 많다. 원익IPS(-6.83%), 이오테크닉스(-5.26%), 삼천당제약(-3.15%), ISC(-3.07%), HPSP(-3.01%), 코오롱티슈진(-2.96%), 펩트론(-1.88%) 등이 떨어졌다. 오른 종목은 메지온(+4.55%), 로보티즈(+2.34%), 클래시스(1.33%)





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

