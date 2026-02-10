스트레이 키즈, 다음달 인스파이어 아레나서 팬미팅

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스트레이 키즈. JYP엔터테인먼트 제공

AD

그룹 스트레이 키즈가 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 여섯 번째 팬미팅을 연다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 10일 밝혔다.

스트레이 키즈는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '스테이 인 아워 리틀 하우스(STAY in Our Little House)' 팬미팅을 3월28~29일, 4월4~5일 총 4회 개최한다고 알렸다.

각 주차의 마지막 날인 3월29일과 4월5일에는 현장 공연과 더불어 온라인 플랫폼 '비욘드 라이브(Beyond LIVE)'로 유료 생중계한다.

이번 팬미팅은 데뷔 8주년을 맞아 멤버들이 팬들을 아지트로 초대한다는 주제를 담았다. 공개한 포스터에서 멤버들은 천과 가구로 연출한 공간을 배경으로 공연 테마인 '우리만의 작은 집'을 표현했다. 스트레이 키즈는 이번 무대에서 퍼포먼스와 소통 중심의 다양한 코너를 선보일 계획이다.





AD

스트레이 키즈는 최근 개봉한 실황 영화 '스트레이 키즈 : 더 도미네이트 익스피리언스'로 글로벌 박스오피스 정상에 올랐다. 오는 6월 미국 뉴욕 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌'과 9월 브라질 '록 인 리오'에 헤드라이너로 출연한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>