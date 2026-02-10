[특징주] 삼화페인트, 경영권 분쟁에 이틀 연속 상한가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

갑작스러운 회장 별세로 경영권 분쟁 기대감이 부각되면서 삼화페인트 주가가 2거래일 연속 강세를 보이고 있다.

10일 오전 10시6분 기준 삼화페인트 주가는 전날 대비 가격상승제한폭(30.00%)까지 오른 2850원을 기록했다. 전날에 이어 이틀 연속 상한가가 이어지고 있다.

앞서 지난해 12월 김장연 삼화페인트 회장이 별세하면서 장녀인 김현정 부사장이 신임 대표이사로 선임됐다. 김 회장은 삼화페인트 공동 창업주 고(故) 김복규 전 회장의 차남으로 1994년 대표이사에 오른 이후 회사를 이끌었다. 삼화페인트 지분 22.76%를 보유한 최대 주주이기도 했다.





AD

김 신임대표의 지분은 3.04%에 불과한 가운데 공동창업주인 고(故) 윤희중 전 회장 일가가 지분이 변수로 떠오르면서 경영권 분쟁 불씨가 불거진 것으로 보인다. 윤 전 회장의 아들인 윤석재 씨와 윤석천 씨는 각각 6.90%, 5.52% 지분을 보유하고 있다.

AD





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>