내전은 계속되는데…국힘, 강성지지층 딜레마

한동훈 전 대표 제명을 놓고 내홍을 겪고 있는 국민의힘이 이번엔 강성 지지층과의 관계 설정 문제로 고민하고 있다. 오는 6월 3일 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 외연 확장이 절실하지만, 이른바 '윤(尹) 어게인' 세력이 고민의 대상이다. 이들 세력이 국민의힘 지지층에서 적지 않은 비중을 차지하고 있는 상황에서 결별은 쉽지 않은 과제다.

김민수 국민의힘 최고위원은 9일 보수 유튜버들이 주최한 토론회에 참석해 "탄핵 때 52%까지 오른 지지율은 여러분이 계속 윤어게인을 외치는 상황에서 줄어들고 있다"면서 "우리 외침만으로 이길 수 있었다면 (윤석열 전 대통령은) 탄핵당하지 않았다. 긴 호흡으로 봐 달라"고 했다.

이는 선거를 위한 외연 확장 필요성을 시사한 내용이다. 한국갤럽이 지난 3~5일 실시한 여론조사(전국 1001명, 전화면접, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률 12.2%)에 따르면 중도층 국민의힘 지지율은 17%에 불과하다.

신동욱 국민의힘 수석 최고위원은 이날 SBS에 출연해 "선거가 넉 달 남은 만큼 앞으론 중도층을 위해 노력해야 한다는 공감대가 있다"고 했다. 비당권파인 김용태 국민의힘 의원도 이날 "선거가 다가오니 속내를 말하는 것"이라며 "윤어게인은 필패"라고 했다. 다만 국민의힘이 강성 지지층을 설득하고 외연 확장에 나설 수 있을지는 미지수다. 오는 19일 윤 전 대통령 내란 재판 1심 선고는 그 풍향계가 될 수 있다. 박정하 국민의힘 의원은 이날 MBC에 출연해 "지도부를 보호하면서 윤어게인 세력의 주문 등을 어정쩡하게 넘어가려는 것 아닌가 한다"고 진단했다.





한편 당내 갈등 여진은 지속하고 있다. 소장파 모임인 '대안과 미래'는 국민의힘 지도부가 인구 50만명 이상의 기초단체장 공천을 중앙당에서 주관하기로 한 데 대해 '당내 민주주의 역행'이라며 의원총회 소집을 요구했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

김평화 기자 peace@asiae.co.kr

