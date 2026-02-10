전남대 AI융합대학, 차세대 '피지컬 AI' 선점 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전남대학교 AI융합대학이 1월 28~31일 일본을 방문해 리츠메이칸대학과 간사이대학을 대상으로 피지컬 AI 분야 교육·연구·산학협력 운영 사례에 대한 벤치마킹을 수행했다. 전남대학교 제공

전남대학교 AI융합대학이 로봇·센서·생체신호·인간-기계 상호작용(HRI)이 결합된 '피지컬 AI(Physical AI)' 분야로 연구 지평을 확장하며 차세대 AI 핵심 분야 선점에 나섰다.

10일 전남대학교에 따르면, AI융합대학은 지난달 28~31일 일본을 방문해 리츠메이칸대학과 간사이대학을 대상으로 피지컬 AI 분야 교육·연구·산학협력 운영 사례에 대한 벤치마킹을 수행했다.

이번 방문은 글로컬대학30 사업의 일환으로 추진됐다. 로봇, 인공지능(AI), 센서, 생체신호, 인간-기계 상호작용(HRI) 등 차세대 핵심 기술로 주목받는 피지컬 AI 분야에서 해외 선도대학의 우수 사례를 분석하고, 이를 전남대학교 AI융합대학의 중장기 발전 전략에 반영하기 위해 마련됐다.

AI융합대학 교원 및 직원으로 구성된 방문단은 리츠메이칸대학을 찾아 피지컬 AI 관련 대학원생 논문발표회에 참석하고, 대학 간 연구 성과와 향후 협력 가능성에 대해 심도 있는 논의를 진행했다. 특히 로봇·AI·센싱 분야 연구실을 중심으로 교육과정 구성, 연구 조직 운영, 산학협력 기반 실증 연구 사례 등을 살펴보며 글로벌 수준의 융합 연구 체계를 직접 확인하는 계기를 마련했다.

이어 방문한 간사이대학에서는 공학 분야를 넘어 경영학 분야에 AI를 적용한 교육·연구 사례가 소개됐다. 방문단은 간사이대학 경영학과 교수진과의 면담을 통해 AI가 데이터 기반 의사결정, 경영 전략 분석, 조직 운영 등 경영학 전반에 활용되고 있는 운영 사례를 확인했다.

특히 AI 기술이 특정 공학 기술 분야에 국한되지 않고 경영·사회과학 영역까지 확장되어 융합 교육과 실무 중심 연구로 연결되는 운영 모델은 AI융합대학의 교육·연구 범위를 확장하는 데 중요한 시사점을 제공했다. 이를 통해 전남대학교 AI융합대학은 기초?응용?산업 연계를 아우르는 AI 연구 모델에 대한 비교·분석의 폭을 한층 넓힐 수 있었다.





전남대학교 AI융합대학 관계자는 "이번 일본 대학 벤치마킹을 통해 소프트웨어 중심 AI를 넘어 로봇·센서·생체신호·인간?기계 상호작용이 결합된 피지컬 AI 분야의 선진 교육·연구·산학협력 운영 사례를 폭넓게 이해할 수 있었다"며 "방문 성과를 바탕으로 글로컬대학30 사업과 연계한 국제 공동연구, 교육과정 고도화, 글로벌 협력 확대를 단계적으로 추진해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





