서울시, 폐원 위기 어린이집 786개소 심폐소생…106억 투입

'동행어린이집' 지정 사업 확대

2년간 컨설팅·운영비 등 지원

어린이집 자료사진. 기사 내용과 무관함

서울시가 영유아 수 감소로 문을 닫을 위기에 처한 어린이집을 '동행어린이집'으로 지정해 올해 106억원의 예산을 투입한다.

서울시는 올해 동행어린이집을 699개소에서 누적 786개소로 확대 지정하고, 연간 106억원의 예산을 투입한다고 10일 밝혔다.

동행어린이집 지정 대상은 정원충족률이 70% 미만이고 시설 간 거리가 200m 이상이거나, 정원충족률이 60% 미만이며 정원이 50인 미만인 어린이집이다. 폐원 시 지역 돌봄 공백이 우려되는 곳을 우선적으로 선정했다.

2024년 시작된 동행어린이집 사업은 첫해 525개소를 시작으로 지난해 누적 699개소, 올해는 786개소로 지원을 확대하고 있다.

동행어린이집으로 지정되면 2년간 경영 컨설팅, 교사 대 아동비율 개선 우선 지원, 보조교사·대체교사 우선 지원 같은 다양한 혜택을 받을 수 있다.

특히 사업에 참여하면 교사 1명이 돌보는 아동 수를 줄여 보육 품질을 높이고 보육교사의 업무부담을 낮출 수 있다. 작년에는 670개소가 지원받았으며, 올해는 연령반 중 1개 반에 대해 월 51만5000원(1세 반), 월 42만6000원(2세 반), 월 165만원(3세 반)을 지원받는다.





마채숙 서울시 여성가족실장은 "올해는 지원 규모와 내용을 한층 강화해 어린이집이 문을 닫지 않고, 아이와 부모가 안심할 수 있는 보육환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

