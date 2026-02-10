키자니아, 설 연휴 맞아 ‘세대 공감형 명절 체험’ 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

어린이 세뱃돈 이벤트부터 DJ 음악·전통놀이까지 가족 참여형 프로그램 마련

글로벌 직업체험 테마파크 키자니아(대표 강재형)가 설 연휴를 맞아 어린이와 부모, 가족이 각자의 방식으로 명절의 즐거움을 경험할 수 있는 참여형 체험 이벤트를 운영한다.

키자니아이 설 연휴를 맞아 ‘세대 공감형 명절 체험’을 운영한다. 키자니아 제공

이번 설 연휴 프로그램은 어린이에게는 선물 같은 체험과 세뱃돈의 설렘을, 어른에게는 음악과 추억을, 가족에게는 함께 즐기는 전통 놀이 경험을 제공하는 '세대 공감형 명절 체험'으로 구성된 것이 특징이다.

키자니아는 먼저 어린이 고객을 위한 설 선물 이벤트를 마련했다. 2월 14일부터 18일까지 어린이 고객에게 1인당 50키조를 증정하는 '세뱃돈 이벤트'를 진행한다. 아이들은 직업체험을 통해 직접 번 키조와 함께 명절 세뱃돈 문화를 자연스럽게 경험하며, 놀이와 교육이 결합한 특별한 설 추억을 만들 수 있다.

또 2월 14일부터 3월 2일까지 이름에 '병' 또는 '오'가 포함된 고객과 말띠 고객을 대상으로 최대 40% 현장 할인 혜택을 제공한다. 두 조건을 모두 충족할 경우 최대 50%까지 할인받을 수 있어 설 연휴 가족 방문객의 부담을 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

어른들을 위한 프로그램도 준비됐다. 키자니아 서울 3층 시계탑에서는 2월 26일까지 특정 요일에 'DJ 드림 이벤트'가 운영된다. 방문객이 전하고 싶은 사연과 신청곡을 남기면 DJ가 현장에서 음악과 함께 사연을 소개하는 방식으로, 명절을 맞아 추억과 감성을 나누는 소통의 장이 될 전망이다.

가족 단위 방문객을 위한 전통 놀이 체험도 마련됐다. 설 연휴 기간 온 가족이 함께 참여할 수 있는 명절 테마 놀이와 체험 프로그램을 통해 세대 간 교감을 높이고, 명절의 의미를 자연스럽게 되새길 수 있도록 구성했다.





키자니아 관계자는 "이번 설 연휴 이벤트는 연령대별로 각기 다른 즐거움을 제공하면서도 가족이 함께 공감할 수 있는 명절 경험을 만드는 데 초점을 맞췄다"며 "아이들에게는 배움과 즐거움을, 어른들에게는 추억과 휴식을 선사하는 명절 공간이 되길 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

