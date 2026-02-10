메디톡스 계열사 뉴메코, '2026 킥오프 미팅' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"사상 최대 연매출 경신 목표"

메디톡스의 계열사 뉴메코가 올해 사업목표 달성을 위해 킥오프 미팅을 개최, 사상 최대 매출 경신을 위한 사업계획과 전략방향을 공유했다고 10일 밝혔다.

뉴메코는 차세대 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스'의 국내외 시장 점유율을 더욱 높이고자 내부 교육 활성화를 통해 직원들의 전문역량을 제고할 계획이다. 또한, 주요 학회에서 차별화된 홍보 활동을 펼치면서 해외 진출 국가도 지속 확대한다는 방침도 세웠다.

디톡스 글로벌 비즈니스 센터에서 열린 '2026 뉴메코 킥오프 미팅'에서 이상윤 뉴메코 대표가 사업계획과 전략방향을 설명하고 있다. 메디톡스

메디톡스의 주력 제품 판매를 가속화하기 위한 마케팅 전략도 수립했다. 뉴메코는 보툴리눔 톡신 제제 '코어톡스'의 프리미엄 포지셔닝을 강화할 수 있도록 지역·네트워크별 맞춤형 교육, 세미나 등 자체 학술행사와 초청 강연, 시상식 등 주요 KOL(Key Opinion Leader) 대상의 협업 프로그램을 확장할 예정이다. 특히, 지난해 출시된 히알루론산 필러 '뉴라미스' 신제품 '뉴라미스 하트', '뉴라미스 스킨인핸서'의 브랜드 인지도를 넓히기 위해 주요 병원의 소셜미디어(SNS) 채널과 연계하여 소비자 니즈와 시즌별 특성을 반영한 온라인 광고도 준비하고 있다.

이날 행사에서 이상윤 뉴메코 대표는 "지난해 '코어톡스' 판매처 확대와 '뉴라미스'의 공격적 마케팅에 힘입어 매출 목표를 초과 달성했다"며 "압도적 영업력과 탄탄한 네트워크를 앞세워 연매출 신기록을 다시 쓸 것"이라고 밝혔다. 이어 "국내 톡신, 필러 시장 점유율 1위를 수성하고 '뉴럭스'의 해외 수출에도 집중해 글로벌 도약의 발판을 마련하겠다"고 포부를 밝혔다.





한편, 뉴메코는 2013년부터 메디톡스의 보툴리눔 톡신 제제, 필러의 국내 유통을 담당하고 있으며, 2023년 차세대 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스' 출시 이후 국내는 물론, 유럽, 중남미, 아시아 등 해외 시장에서도 입지를 빠르게 넓히고 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

