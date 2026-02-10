MBC 다큐 '서울의 밤', 로테르담 영화제 넷팩상 특별 언급 수상

"민주주의와 연대 강렬하게 그린 작품"
MBC가 'PD수첩' 제작진이 연출한 다큐멘터리 '서울의 밤'(The Seoul Guardians)이 제55회 로테르담 국제영화제에서 넷팩(아시아영화진흥기구)상 심사위원 특별 언급(Jury Special Mention)을 받았다고 10일 밝혔다.
넷팩(NETPAC)은 전 세계 평론가와 영화제 프로그래머, 학자들이 참여하는 아시아 영화 진흥 기구다. 로테르담 국제영화제는 이 단체와 연계해 아시아 장편 영화 가운데 미학적·형식적·주제적 완성도가 높은 작품을 선정해 시상한다.
올해 넷팩상 심사위원단은 김종우·김신완·조철영 피디가 공동 연출한 '서울의 밤'에 대해 "치밀하고 탁월하게 편집한 서사를 통해 민주주의와 연대라는 전 지구적으로 중요한 주제를 강렬하게 그려냈다"며 "모든 이가 반드시 봐야 할 소중한 작품"이라고 평가했다.
지금 뜨는 뉴스
'서울의 밤'은 다큐멘터리 장르로는 이례적으로 영화제 관객 선호도 2위에 오르며 현지 독자들의 큰 관심을 확인했다. 작품은 '영화제 올해의 영화 베스트 5'에 이름을 올렸고, 영화제 마지막 주말 1300석 규모의 극장에서 특별 추가 상영을 진행했다.
이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>