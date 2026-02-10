올림픽까지 덮친 美정치 갈등 …클로이 김·구아이링 "선수 목소리 지켜야"

트럼프 비판에 올림픽 스타들 연대 나서

선수 온라인 공격·정치적 압박 우려 커져

미국올림픽위 "선수 정신건강·안전 우선"

미국 사회의 정치적 갈등이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 무대까지 영향을 미치고 있다. 이탈리아 리비뇨에서 열리고 있는 스노보드 및 프리스타일 스키 경기 현장에서 세계적인 스타 선수들이 동료를 보호하기 위해 잇따라 목소리를 냈다.

10일 연합뉴스는 AP통신 등을 인용해 미국 스노보드 간판스타인 클로이 김과 프리스타일 스키 스타 구아이링은 도널드 트럼프 대통령의 공개 비난을 받은 미국 프리스타일 스키 선수 헌터 헤스를 옹호했다고 보도했다.

미국 스노보드 간판스타인 클로이 김. AP연합뉴스

논란의 발단은 헤스의 발언이었다. 그는 최근 미국 내 강경한 이민자 단속 정책과 그에 따른 사회적 혼란을 언급하며 "성조기를 달고 뛴다고 해서 미국에서 벌어지는 모든 일을 대표하는 것은 아니다"고 자신의 소신을 밝혔다. 이에 대해 도널드 트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 헤스를 "진짜 패배자(real loser)"라고 지칭하며 "올림픽에서 응원하기 힘들다"고 강도 높게 비판했다.

한국인 부모를 둔 이민자 2세인 클로이 김은 이 사안이 개인적으로도 깊이 와닿는다고 밝혔다. 그는 기자회견에서 "우리 부모님도 한국에서 미국으로 온 이민자였다. 이번 일은 결코 남의 이야기가 아니다"라며 "이럴 때일수록 선수들이 단합해 서로를 지켜야 한다"고 강조했다.

이어 "미국이 나와 가족에게 준 기회에 감사하고 국가대표로서 자부심을 느낀다"면서도 "동시에 우리는 사회에서 벌어지는 일들에 대해 사랑과 연민의 관점에서 의견을 말할 자유가 있다"고 덧붙였다.

특히 클로이 김은 차세대 한국 스노보드 기대주 최가온을 언급하며 세대와 국적을 넘는 연대를 주장했다. 그는 "최가온 같은 젊은 선수들이 자유롭고 안전한 환경에서 자신의 꿈을 펼칠 수 있어야 한다"며 "우리가 지금 내는 목소리가 다음 세대 선수들에게도 중요한 메시지가 될 것"이라고 강조했다.

미국에서 태어났지만, 중국 국적을 선택해 수많은 논란과 비난을 겪었던 구아이링 역시 헤스에게 직접 전화를 걸어 위로를 전한 것으로 알려졌다. 구아이링은 "이미 비슷한 상황을 겪어본 사람으로서 선수들이 처한 현실이 얼마나 힘든지 안다"며 "헤스가 겪는 일은 사실상 이길 수 없는 언론 전쟁"이라고 안타까움을 드러냈다. 그는 "초점은 정치가 아니라 경기와 스포츠 그 자체에 맞춰져야 한다"고 덧붙였다.

미국 대표팀 내에서도 공감의 목소리가 이어지고 있다. 매디 마스트로는 "지금 벌어지는 일을 외면할 수 없다"며 "자비와 연민이라는 가치 아래 미국을 대표하고 있다"고 말했다. 베아 김 역시 "다양성이야말로 미국의 힘"이라며 여러 배경을 지닌 선수들이 같은 무대에 서 있다는 점을 강조했다.





2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 참가 중인 영국의 프리스타일 스키 스타 거스 켄워시(34)가 미국 이민 당국을 향해 전례 없는 수위의 도발을 감행하며 전 세계의 이목을 집중시켰다. SNS

이번 사안은 선수 안전 문제로까지 번지고 있다. 반(反)이민 단속 관련 메시지를 게시한 뒤 위협을 받았다고 밝힌 거스 켄워시 사례가 알려지며, 온라인 공격과 정치적 압박에 대한 우려가 커지고 있다. 이에 대해 미국올림픽·패럴림픽위원회는 "선수들의 정신 건강과 안전을 최우선 과제로 삼아 지원하고 있다"고 밝혔다. 정치와 스포츠의 경계, 그리고 올림픽 무대에서 선수의 발언권과 표현의 자유를 둘러싼 논쟁은 이번 2026 동계올림픽 기간 더욱 뜨거워질 것으로 전망된다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

