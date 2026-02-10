'학교 사칭 노쇼사기' 주의… 부산교육청·부산경찰청 공조 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

겨울방학 틈탄 대리구매 사기 급증… 교육·수사 상시 협력체계 구축

부산시교육청과 부산경찰청이 최근 급증하고 있는 공공기관 사칭 '대리구매 사기(노쇼사기)'에 대응하기 위해 협력 체계를 강화한다.

부산시교육청과 부산경찰청은 학교와 교육기관을 사칭한 노쇼사기 범죄가 잇따르자, 지난달 8일부터 실무 협의를 거쳐 상시 업무 공조 체계를 구축했다고 밝혔다. 특히 겨울방학 기간을 틈타 학교를 사칭한 범죄가 늘어나면서 시민과 지역 업체들의 각별한 주의가 요구되고 있다.

경찰청에 따르면 지난해 12월 이후 학교를 사칭한 노쇼사기 범죄가 전국적으로 잇따르고 있으며, 피해액이 5000만원을 넘는 고액 사례도 다수 발생한 것으로 나타났다. 이들은 공공기관 수의계약 정보를 미리 파악한 뒤 행정실장이나 교직원 등을 사칭해 "급하게 공기살균기나 가스감지기 등 물품의 대리 구매가 필요하다"며 접근하는 수법을 사용한 것으로 알려졌다.

부산시교육청은 경찰과의 공조와 함께 자체 예방 활동도 강화하고 있다. 교육청은 학교 물품 구매 시 자주 활용되는 온라인 쇼핑몰 '학교장터(S2B)'와 협력해 지역 업체 1만5000여 곳에 노쇼사기 주의 문자메시지를 발송했다. 또 교육청 업무포털에 주의 안내 팝업을 게시하고, 민원대응실에는 경찰청이 제작한 노쇼사기 예방 팸플릿을 비치했다.

또 오는 23일에는 일선 학교 계약 담당자를 대상으로 교육연수원에서 최신 사기 수법을 공유하는 연수를 실시하고, 4월에는 정규 교육 과정을 개설해 지능화된 사기 범죄에 대한 식별 능력과 대응 역량을 강화할 계획이다.





교육청 관계자는 "학교나 교육청은 어떠한 경우에도 업체에 물품 대리 구매를 요구하거나 개인 계좌로 송금을 유도하지 않는다"며 "학교 관계자라며 연락이 오더라도 반드시 해당 기관의 공식 전화번호를 통해 사실 여부를 재확인해 달라"고 당부했다.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

