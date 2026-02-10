DB증권, '제2회 DB증권 직장인 골프챔피언십' 5월 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

DB증권(대표이사 곽봉석)이 직장인 아마추어 골퍼들을 위한 무대를 다시 한번 마련한다. DB증권은 오는 5월16일부터 6월14일까지 충북 음성 레인보우힐스 컨트리클럽(CC)에서 '제2회 DB증권 직장인 골프챔피언십'을 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 대회는 순수 아마추어 직장인 주말 골퍼를 대상으로 하며, 참가 자격은 종업원수 '50인 이상의 법인 소속 임직원 2인 1팀'이다. 참가자는 회사규모 및 업종에 따라 4대 리그([제조업 리그], [건설 및 비제조업 리그], [금융·보험업 리그], [강소기업 리그])로 분류되며, 리그별로 예선과 본선경쟁을 펼치게 된다.

각 리그챔피언 4개팀이 최종적으로 리그간 경쟁을 통해 우승팀을 가리는 흥미진진한 방식으로 운영된다. 총 144개팀(288명)을 선발 모집하며, 참가비는 인당 35만원(캐디피 별도)이다. 직장인 골프라는 특성을 살려 개인 단독 출전이 아닌 회사별 팀 단위로 참가하게 한 점이 특징이다.

대회는 예선, 본선, 결승으로 나뉘어 진행된다. 예선은 5월 16일, 본선은 6월 초에 열리며, 결승은 6월 14일에 치러진다. 예선은 18홀 스트로크 플레이로 진행되고, 총 16개팀의 성적 우수팀(각 리그별 상위 4개팀)이 본선에 진출한다. 본선은 9홀 포섬 매치플레이, 결승은 18홀 포섬 매치플레이 경기방식으로 치러져 최종 우승팀을 가리는 만큼 경기의 긴장감과 박진감이 더욱 높아질 전망이다. 본선 및 결승 모든 경기는 SBS골프에서 녹화 중계될 예정이다.

우승팀에게는 2000만원 상당의 레인보우힐스CC 상품권과 트로피가 수여되며, 준우승팀에게는 1000만원 상당의 상품권과 트로피가 제공된다. 3위 팀에게는 500만원 상당의 상품권과 메달이 제공된다.

DB증권 관계자는 "이번 대회는 직장인들이 스포츠를 통해 소통하고 팀워크를 다지는 동시에, 생활 체육으로서의 골프 문화를 확산시키겠다는 취지로 준비됐다"며 "첫 대회에 이어 더욱 높은 완성도를 보여줄 수 있도록 만반의 준비를 하고 있다. 단순한 경기 참여를 넘어 회사 동료 간 유대감 강화와 기업 문화 확산의 장이 될 것으로 기대한다"고 전했다.

DB증권은 이번 대회를 통해 순수 아마추어 주말골퍼들을 대상으로 한 스포츠 문화 행사를 정례화해 직장인 골프대회의 대표 브랜드로 자리 매김하겠다는 구상이다.





참가 접수는 3월 26일까지 진행되며, 신청은 SBS골프·DB증권·레인보우힐스CC 홈페이지를 통해 가능하다. 대회 관련 문의는 대회 사무국으로 하면 된다.





