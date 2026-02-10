본문 바로가기
오텍캐리어, PMV 구현한 '디오퍼스+' 선보인다

장효원기자

입력2026.02.10 09:46

오텍캐리어는 사용자가 느끼기 전 AI가 먼저 쾌적함을 완성하는 'PMV' 기술을 적용한 2026년형 프리미엄 에어컨 신제품 '디오퍼스+'를 올 1분기 내 선보일 예정이라고 10일 밝혔다. 오텍캐리어 제공
오텍캐리어(회장 강성희)는 사용자가 더위나 추위를 느끼기에 앞서 AI가 쾌적함을 예측해 최적의 실내 환경을 제공하는 2026년형 프리미엄 에어컨 신제품 '디오퍼스+'를 올 1분기 내 선보일 예정이라고 10일 밝혔다.


이번 신제품은 단순히 온도를 낮추는 기존 냉방 개념을 넘어, 온도·습도·공기질·사용자 움직임까지 종합 인식하는 '스마트 AI 솔루션'을 적용해 사람이 실제로 체감하는 쾌적함을 기준으로 공간을 제어하는 것이 핵심이다.


'디오퍼스+'는 레이더 센서를 활용한 PMV(Predicted Mean Vote) 기술 기반의 'AI 에어 센스'를 통해 실내 온도와 습도는 물론, 재실자의 활동량과 공간 체류 패턴까지 종합 분석한다. 이를 바탕으로 사용자가 불편함을 느끼기 전 가장 쾌적한 상태를 예측해 냉방 조건을 자동으로 조정하며, 사람 중심의 쾌적 제어를 구현했다.


그리고 환경 맞춤 AI 운전으로 바람의 세기와 냉방 방식까지 스스로 판단해 최적의 실내 환경을 유지한다. 실내 온도가 높을 때는 빠르게 쾌적 온도에 도달하는 집중 냉방 모드로 작동하고, 설정 온도 도달 후에는 직접적인 찬바람을 줄이는 간접 기류 제어 모드로 자동 전환돼 '덜 춥고 덜 습한' 자연스러운 시원함을 제공한다. 이 과정에서 AI 절전 운전이 함께 적용돼 최대 냉방 대비 소비전력을 크게 낮추는 등 체감 쾌적함과 에너지 효율을 동시에 높였다.


또한 'AI 컴포트 제습' 기능을 적용해 실내 온·습도 데이터를 기반으로 습기가 응축되는 지점인 '노점'을 정밀하게 계산하고, 냉방 강도와 기류를 자동으로 조절한다. 이를 통해 과도한 냉방 없이도 습기만 효과적으로 제거하는 스마트 제습이 가능해, 온도 저하를 최소화하면서 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있다.


이에 더해 음성 인식 기반 제어와 음성 안내 기능을 비롯해, 캐리어 싱크 IoT 연동, 스케줄링 예약, 외출 시 공간 안전을 관리하는 AI 홈 가드 기능까지 더해 일상 속 편의성을 한층 강화했다.


공기 관리 영역에서는 'AI 청정 케어'를 적용해 공기부터 위생까지 자동으로 관리한다. 극세사 프리필터와 HAF 필터, UV 살균 시스템, 음이온&나노 기술을 통해 미세먼지와 유해 물질을 단계적으로 제거하며, 열교환기 주변 응축수를 활용한 AI 열교환기 동결 세척 기능과 AI 자동 건조 기능으로 내부 습기와 오염까지 스스로 관리해 장기간 사용에도 위생적인 상태와 안정적인 성능을 유지하도록 설계했다.


아울러 레이더 센서를 통해 일정 시간 실내 움직임이 감지되지 않을 경우 스마트폰 앱으로 알림을 제공하는 기능도 지원해, 1인 가구나 고령자 가정의 생활 안전을 보조하는 역할도 가능하다.


오텍캐리어 관계자는 "디오퍼스+는 정해진 온도를 맞추는 에어컨이 아니라, 사람이 가장 편안하게 머무를 수 있는 환경을 AI가 먼저 완성하는 제품"이라며 "앞으로도 오텍캐리어는 고객의 에너지 부담을 줄이고 공간의 가치를 높이는 에너지 솔루션 기업으로서 체감 중심 AI 기술을 지속 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

