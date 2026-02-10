지씨씨엘, MICS와 글로벌 다국가 임상시험 서비스 협력 MOU

글로벌 임상시험 검체분석 기관 지씨씨엘이 지난 9일 유럽 기반의 임상시험 및 진단 서비스 전문기업 'Medicover Integrated Clinical Services(MICS)'와 글로벌 다국가 임상시험 서비스 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

양사는 이번 MOU를 통해 유럽·미국·아시아태평양(APAC) 지역을 아우르는 협력 체계를 구축하고, 각 권역에서 축적한 임상시험 운영 경험과 고객 커뮤니케이션 역량을 기반으로 글로벌 임상시험 프로젝트 수행 시 지역 간 커뮤니케이션 효율과 프로젝트 운영 안정성을 높일 계획이다.

업무협약의 주요 내용은 ▲권역 간 임상시험 운영 및 검체 분석 협력, ▲임상시험 프로젝트 관리 지원 및 지역별 고객 커뮤니케이션 연계, ▲공동 마케팅 협력, ▲공동 고객 발굴 및 시장 확장, ▲시험 항목 연계 및 분석 효율화를 통한 서비스 경쟁력 강화 등이다.

특히, 이번 업무협약은 MICS의 유럽 및 미국 내 임상시험 운영 경험과 현지 네트워크에 지씨씨엘의 한국을 포함한 아시아 권역 내 임상시험 검체 분석 역량과 프로젝트 관리 노하우가 결합되어, 글로벌 고객사들에게 지역 간 임상 운영과 분석이 유기적으로 연결된 최적화된 임상시험 환경을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

Łukasz Hubisz(우카시 후비시) MICS 총책임자(General Manger)는 "이번 협약은 각 지역에서 임상시험을 실제로 수행해온 양사의 경험을 바탕으로, 글로벌 임상시험 프로젝트의 운영 효율을 높이기 위한 협력"이라며 "지씨씨엘과의 협력을 통해 한국을 포함한 아시아 지역 고객들과의 커뮤니케이션을 강화하고, 글로벌 임상시험 수행을 보다 원활하게 지원하겠다"고 밝혔다.

조관구 지씨씨엘 대표는 "이번 협약은 유럽과 아시아를 연결하는 임상 파트너십을 공고히 하는 중요한 첫걸음"이라며, "MICS와의 전략적 협력을 통해 글로벌 임상시험 수행의 새로운 기준을 제시하고, 고객사에 실질적인 분석성과를 제공하겠다"고 밝혔다.

한편, MICS는 유럽 내 다양한 임상시험 프로젝트를 성공적으로 수행해온 Medicover Healthcare Group 산하 기업으로 제약, 진단, 의료기기, 임상시험수탁기관(CRO) 등 다양한 분야의 고객을 대상으로 임상 연구에 특화된 서비스를 제공하고 있다. 주요 서비스는 센트럴 랩, 임상시험기관 관리, 정밀의학 등으로 구성되며, Medicover가 보유한 최첨단 진단 장비, 의료 클리닉 및 병원 인프라를 전략적으로 활용해 고품질 서비스를 제공하고 있다.





지씨씨엘은 식약처 GCLP(Good Clinical Laboratory Practice) 인증의 전 분야를 획득한 임상시험 검체분석 기관으로 임상1상부터 4상까지 임상시험 전 주기에 대한 글로벌 기준을 충족하는 맞춤형 임상 CRO 서비스를 제공한다. ddPCR 기기 도입 등 글로벌 품질 기준에 맞춘 다양한 분석 플랫폼과 전문 검체 분석 및 분석법 개발 서비스를 기반으로 국내 제약바이오 기업 뿐만 아니라 아시아 권역 및 전세계 파트너사들에 임상시험 검체 분석을 지원하고 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

