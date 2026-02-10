"농업인도 이제 브랜드 경영자" 안심가공공유플랫폼 제조원 제공 협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

횡성군, 농업인 유통전문판매업 '비즈니스 허브'로 육성

강원도 횡성군농업기술센터(소장 곽기웅)는 농업인의 가공 창업 장벽을 낮추고 지역 농산물의 부가가치를 높이기 위해, 지난 6일 센터 내에서 '2026년 안심가공공유플랫폼 제조원 제공 협약식'을 개최했다.

농업기술센터협약. 횡성군 제공

제조원(식품제조가공업) 제공 협약은 지난 2012년부터 시작해 2025년까지 총 34개소와 체결됐으며, 올해는 유통전문판매업을 보유한 농업인 19개소와 협약을 진행했다. 이는 전년 대비 협약 개소수가 대폭 확대된 수치다.

이번 협약은 개별 농업인이 고가의 설비와 복잡한 인허가 절차가 필요한 '식품제조가공업'을 직접 등록하지 않아도, 안심가공공유플랫폼의 시설을 활용해 개인 브랜드 상품을 합법적으로 유통·판매할 수 있도록 지원하고자 마련됐다.

특히 센터는 식품안전관리인증기준(HACCP)에 부합하는 제조 공정 기술을 전수하고, 농산물 부가가치 향상을 위한 가공 장비 활용 및 관련 부자재를 규정에 따라 지원할 방침이다.





곽기웅 소장은 "이번 협약이 생산을 넘어 제조와 유통을 아우르는 농업경영체로 성장하는 발판이 되길 바란다"며 "앞으로도 가공 품목을 다양화하고 판로 개척을 위한 컨설팅을 지속해 농가 소득 증대에 기여하겠다"고 밝혔다.





횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

