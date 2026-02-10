LG유플러스, 자율 운영 네트워크로 품질 개선 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LG유플러스는 AI 에이전트와 디지털 트윈 기반 기술을 상용망에 적용해 네트워크 운영 전반을 자율화하는 '자율 운영 네트워크' 전략을 본격화한다고 10일 밝혔다.

LG유플러스는 AI 에이전트와 디지털 트윈 기반 기술을 상용망에적용해 네트워크 운영 전반을 자율화하는 '자율 운영 네트워크' 전략을 본격화한다고 10일 밝혔다. LG유플러스 직원이 AI 자율주행 로봇 '유봇'(U-BOT)을 소개하고 있다. LG유플러스 제공

AD

LG유플러스는 이날 서울 강서구 LG사이언스파크에서 열린 기자간담회를 통해 일부 기능에서만 작동하던 자율화 기술을 장애, 트래픽, 무선망 최적화, 국사 관리 등 네트워크 운영 전 과정에 적용하는 AI 기반 자율 운영 네트워크로의 전환을 전략적 방향으로 제안했다. 인력에 의존하던 네트워크 운영 방식의 한계를 극복하고 고객에게 편리한 통신 경험을 제공한다는 계획이다.

LG유플러스는 자율 운영 네트워크의 핵심 플랫폼 '에이아이온'(AION·Artificial Intelligence Ochetsraton Nexus)을 소개했다. LG유플러스는 에이아이온을 통해 반복 업무 자동화, AI 기반 선제 대응 체계를 순차적으로 도입하고 있다. LG유플러스는 에이아이온 도입 후 고객 품질 불만 접수 건수는 70%, 홈 고객 품질 불만 접수 건수는 56% 감소했다고 설명했다.

LG유플러스는 AI의 네트워크 운영 사례를 소개했다. LG유플러스는 네트워크 운영에 특화된 AI 에이전트를 장애 처리 업무에 도입했다. 24시간 실시간 모니터링을 통해 영향 범위, 조치 방안을 판단하고 원격 처리 및 현장 출동 요청까지 처리한다. 트래픽이 급격히 변동할 땐 기지국이 과부하 걸리지 않도록 AI 에이전트가 대응한다.

다양한 통신 설비가 배치된 국사 관리 영역에는 디지털 트윈과 AI를 결합해 자율운영을 확대하고 있다. 디지털 트윈이란 물리적 현실 세계를 가상 공간에 그대로 구현해 데이터를 분석하는 기술을 의미한다. LG AI 연구원의 AI '엑사원(EXAONE)'을 활용한 AI 자율주행 로봇 '유봇'(U-BOT)은 국사 내부를 이동하면서 장비 상태와 온도, 주변 환경 정보를 수집하고 이 데이터를 디지털 트윈에 반영한다.





AD

권준혁 LG유플러스 부사장은 "자율 운영 네트워크로의 진화를 통해 고객 경험의 기준을 기존의 '품질'에서 '신뢰'로 확장할 수 있을 것으로 기대한다"며 "고객에게 가장 필요한 핵심 네트워크 기술을 지속적으로 고도화해 안전하고 지속가능한 사회를 만들겠다"고 밝혔다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>